Війська Білорусі вторгалися на територію Україні разом з військовими РФ – розслідування (відео)

За словами місцевих жителів, війська Білорусі разом із російською армією займали кілька прикордонних сіл на Чернігівщині на початку великої війни.

Як йдеться у розслідуванні “Заборони“, білоруські військові брали участь у повномасштабному вторгненні в Україну у лютому 2022 року, передає НСН.

Проте Білорусь досі не має статусу країни-агресорки, а Київ досі не розірвав дипломатичні відносини з Мінськом, а в Міжнародному кримінальному суді досі немає кримінального провадження щодо участі білоруських армійців у війні.

Присутність білорусів на території України доводять свідчення десятків жителів Чернігівської області. Так, окупанти облаштували базу у селі Вишневе. Там зробили опорний пункт у школі, а у підвалі облаштували застінок для місцевих активістів, учасників територіальної оборони та працівників силових відомств.

За словами місцевих жителів, вони спілкувалися з білоруськими військовими, коли вони стояли у селі. В основному, вони стояли на блокпостах та розповідали людям, що нібито рятують їх від “бандерівців”.

Окрім місцевих жителів, про присутність в селі білорусів свідчать розповіді співробітників селищної ради. За їхніми спостереженнями, білоруси не брали участь у репресіях: скоріше, «стежили за громадським порядком» та збирали інформацію про місцевих мешканців. Форма білорусів відрізнялася від форми росіян.

Аналогічна ситуація склалася у селі Михайло-Коцюбинське, неподалік Чернігова. Там базувалося одразу кілька груп білоруських воєнних. До їхніх завдань, за словами місцевих жителів, входило утримання та патрулювання села, доки російські війська проривалися до Чернігова. Ймовірно, це була найближча точка до лінії фронту, якої білоруси досягли на той час.

В іншому селі — Бобровиця — теж розповідають про білоруських окупантів. Вони в основному виконували охоронні функції і нібито помічали свою техніку літерою “О”.

Українські військові теж розповідали про білоруську техніку, яка перетнула український кордон. Так, 1 березня 2022 року речник регіонального управління Сил тероборони «Північ» Віталій Кирилов розповів в ефірі українського телемарафону національних новин, що на Чернігівщину зайшли білоруські війська та що колона рухається з боку Городні у напрямку Чернігова. Більше офіційних заяв про це не було. За словами Кирилова, буквою “О” позначали не техніку білорусів, а лише напрям, звідки вона рухалася — північ.

За словами журналістів, вони зверталися із запитом до Міністерства оборони та ГУР, проте там не прокоментували присутність білоруських військ в Україні. Таких повідомлень не надходило весь час від початку повномасштабного вторгнення.

Дипломатичні стосунки між Києвом та Мінськом досі не розірвані. В Мінську перебуває надзвичайний та повноважений посол Ігор Кизим. Режим Лукашенка він критикує досить стримано та підтримує культурні заходи РБ.

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