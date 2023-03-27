Відправився на той світ організатор Іловайського котла підполковник Дмитро Лисицький. Про його смерть 26 березня повідомила низка ЗМІ. Зазначалося, що загарбника ліквідували ЗСУ в Україні. Проте з’явилася нова інформація, згідно з якою Лисицький скоїв самогубство, передає НСН.

Про це повідомляє російське видання Осторожно Media. Зазначається, що підполковник ворожої армії помер у своїй квартирі у Ставрополі (РФ), а не у зоні так званої спецоперації. Високопоставлений військовий десантно-штурмового повітряного полку, якому було присвоєно звання героя Росії, вчинив самогубство в неділю вранці. Він скористався своєю мисливською рушницею.

Організатор Іловайського котла відправився прямо до пекла

Російські військові, які були знайомі з Лисицьким стверджують, що останнім часом він був у пригніченому стані і говорив про самогубство, імовірно через скаргу на його неправомірні дії щодо особового складу.

Смерть підполковника без вказівки причини також підтвердив голова міського округу Ставропольського краю Олександр Теньков.

Також інформацію про смерть Лисицького без уточнення причин оприлюднив український офіцер Анатолій Штефан.

Успішно демобілізовано. Командир 2-го десантно-штурмового батальйону 247-го особливого гвардійського кавказького козачого десантно-штурмового (гірського) полку підполковник Дмитро Лисицький, – йдеться у повідомленні

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