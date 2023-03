Олександр Усик – чемпіон світу у суперважкому дивізіоні за версіями WBA, WBO, IBO та IBF, висловив думку про скасування перемовин щодо поєдинку з володарем титулу WBC Тайсоном Ф’юрі.

Про це НСН повідомляє з посиланням на «Обозреватель».

В інтерв’ю “Київ ТВ” 36-річний спортсмен зізнався, що головною метою британця було не проведення поєдинку за “абсолют”, а образи.

USYK’s first interview ‘Kiev TV’:

“My experience this time in the UK was bizarre. I was expecting a big fight. But instead my opponent didn’t want to fight me, he just wanted to make fun of my appearance”

— Boxing Kingdom (@BoxingKingdom14) March 25, 2023