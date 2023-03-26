Олександр Усик – чемпіон світу у суперважкому дивізіоні за версіями WBA, WBO, IBO та IBF, висловив думку про скасування перемовин щодо поєдинку з володарем титулу WBC Тайсоном Ф’юрі.

Про це НСН повідомляє з посиланням на «Обозреватель».

В інтерв’ю “Київ ТВ” 36-річний спортсмен зізнався, що головною метою британця було не проведення поєдинку за “абсолют”, а образи.

«Цього разу мій досвід у Великій Британії був дивним. Я чекав на великий бій. Але натомість мій противник не хотів битися зі мною, він просто хотів посміятися над моєю зовнішністю», заявив Усик.

USYK’s first interview ‘Kiev TV’: “My experience this time in the UK was bizarre. I was expecting a big fight. But instead my opponent didn’t want to fight me, he just wanted to make fun of my appearance” — Boxing Kingdom (@BoxingKingdom14) March 25, 2023

Як, стало відомо, Олександр Усик та Тайсон Ф’юрі повідомили WBA про те, що припинили переговори про організацію бою за звання абсолютного чемпіона світу.

19 березня WBA дала Олександру Усику час до 1 квітня, аби домовитися про бій за звання абсолютного чемпіона світу з Тайсоном Ф’юрі.

22 березня стало відомо, що Усик припинив переговори з Ф’юрі та проведе бій з одним з обов’язкових претендентів на свої три титули.

Промоутер українця Олександр Красюк оголосив, що Олександр Усик після зриву поєдинку з Тайсоном Ф’юрі розпочне переговори з іншим британцем – Даніелем Дюбуа.

Нагадаємо, 10 березня Ф’юрі поставив жорсткий ультиматум команді Усика. Уродженець Манчестера зажадав 70% гонорару за поєдинок, а також заявив, що додаватиме собі по одному відсотку за кожну добу до підписання контракту.

Олександр відразу ж погодився на умови британця, висунувши йому проукраїнську вимогу: Ф’юрі одразу після поєдинку має підтримати Україну донатом в 1 мільйон фунтів.

У відповідь Тайсон вигадав нову вимогу, запропонувавши нашому співвітчизнику виключити пункт про реванш із контракту на поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі та змінити розподіл гонорару.

«Пункт про матч-реванш стало саме тією точкою, коли все вибухнуло. Під час обговорення реваншу Усику все набридло. Він сказав: “Скільки разів мені ще принижуватись перед Тайсоном. Чому я маю це робити? Достатньо. Або він приймає те, що я говорю, або я йду”. Тайсон не прийняв це», сказав промоутер українського спортсмена Олександр Красюк Sky Sports.

Після того, як Усик відмовився потурати забаганкам Тайсона, той осатанів, виклавши хвилинне відео, що містило суцільну лайку.

Ф’юрі вмістив у 50-секундний ролик, який розмістив у себе в Instagram, 8 лайливих виразів, комбінуючи їх між собою. Тайсон називає Усика “гівнюком”, “шматком лайна”, “болотнооким із діркою між зубами”, “гидким щуром”, “слизьким у*бком”, “лайновим сциклом”, “пи*дою”, а також “сучим сином”.

Бій за звання абсолютного чемпіона світу у суперважкій вазі планувалося організувати 29 квітня.

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