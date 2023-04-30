Як зараз виглядає Затока – популярний курорт на Одещині (фото, відео)

Селище Затока у Білгород-Дністровському районі Одещини до початку повномасштабної війни було популярним курортом. Туристи приїжджали на відпочинок, місцеві перебиралися у дачні будиночки.

У 2022 році селище неодноразово потерпало від російських ракетних ударів, в результаті чого було зруйновано міст, бази відпочинку та приватні будинки.

ЗМІ опублікували фото і відео, на яких видно, як зараз виглядає Затока – один з найпопулярніших курортів України, передає НСН.

Зруйнована перлина Одещини, як ще один приклад російського тероризму. Фото

Курортний бізнес Затоки зараз просто завмер. У селищі закрито більшість магазинів та готелів. Особливо постраждали великі торгові мережі, супермаркети навіть не намагаються відчинятися.

Власники готелів та апартаментів підтримують свій бізнес лише в надії на майбутні сезони колись у перспективі, скоротивши обслуговуючий персонал до мінімуму. А найменші міні-готелі обслуговують самі господарі.

Цього року пляжного відпочинку також не буде. Про це заявив і спікер оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

“Влучення в будівлі курортної сфери говорять про те, що курортного сезону знову цього року не буде”, заявив Братчук.

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