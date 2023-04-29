Чи буде евакуація мешканців Херсонщини у зв’язку з контрнаступом – розповіли в ОВА

Про те, чи буде евакуація мешканців Херсонщини, розповіли в Херсонській обласній військовій адміністрації, передає НСН.

Херсонська обласна військова адміністрація закликала мешканців готуватися до можливої евакуації у разі контрнаступу ЗСУ, плани та маршрути якої активно розробляються. Про це повідомив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський в своєму Телеграмі.

За словами Соболевського, зберігається ризик того, що у разі контрнаступу ЗСУ російська армія застосовуватиме обстріли населених пунктів.

Евакуація мешканців Херсонщини можлива

Регулярний обстріл медичних закладів, житлових будинків, гуманітарних центрів. Немає жодних сумнівів, що Сили оборони України звільнять усю територію Херсонської області, але досі залишається ризик, що російська армія може застосувати масовані обстріли наших населених пунктів. На жаль, цей сценарій є цілком реальним. Тому вже зараз ОВА розробляє плани евакуації населення, щоб зберегти життя та здоров’я наших людей, – повідомив заступник голови ОВА

Він закликав мешканців області приготувати речі першої необхідності, документи, запас їжі та води та уважно слідкувати за оголошеннями військових адміністрацій.

Упевнений, що навіть якщо і буде оголошено евакуацію, всі ми зможемо повернутися в наші будинки через короткий проміжок часу, але готуватися треба завжди до найгірших сценаріїв, – додав Соболевський

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на півдні окупанти найсильніше підготувалися до українського контрнаступу. І продовжують окопуватися тут. Особливо активно такі роботи проводяться у Запорізькій області та на підступах до півострова Крим – в районі так званих “воріт”. За даними експертів, рови та траншеї росіян йдуть на південь від Василівки і через всю Запорізьку область. Оборонна ділянка простягнулася на 120 км.

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