Стало відомо, де найсильніше окупанти підготувалися до українського контрнаступу. Ситуацію показують супутникові знімки. Про це повідомляє Reuters, передає НСН, посилаючись на Факти.

В очікуванні контрнаступу Збройних Сил України найсильніше війська РФ укріплюють південні райони Запорізької області і “ворота” на Кримський півострів.

Найсильніше окупанти підготувалися до українського контрнаступу на Запоріжжі

Фотографії, проаналізовані Reuters, показують, що більша частина будівництва укріплень росіян відбувалася після листопада, коли українські захисники звільнили Херсон.

Зазначено, що позиції росіян найбільше зосереджені біля лінії фронту на південному сході Запорізької області та на вузькій смузі землі, що з’єднує Крим з рештою України.

У Reuters розповіли, де росіяни найбільше підготувались до контрнаступу ЗСУ

За даними експертів, рови та траншеї росіян йдуть на південь від Василівки і через всю Запорізьку область. Оборонна ділянка простягнулася на 120 км.

Протитанкові рови досить глибокі і широкі, щоб перешкоджати наступу танків і бронетехніки. Потім йдуть бетонні “зуби дракона”, які служать барикадами у формі піраміди. Траншеї лежать приблизно на кілометр позаду ровів, – пише Reuters з посиланням на експерта

Крім ровів, барикад і зигзагоподібних окопів, оборонні рубежі Росії також включатимуть мінні поля, колючий дріт і замасковані позиції озброєння.

Біля прифронтового міста Пологи Запорізької області Росія побудувала дві чіткі оборонні лінії, одну на північ і одну на південь. Окрім того, деякі міста, такі як Токмак і Більмак, оточені укріпленнями. Траншеї вириті вздовж доріг та в аеропортах міст Мелітополь і Бердянськ.

Також відомо, що оборону росіяни будують навіть на захопленій Запорізькій атомній електростанції. Вони мінують тут все навколо, риють окопи, а на дахах реакторів встановили бойові позиції. Про таке інформує розвідка Британії

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