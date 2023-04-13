Скільки коштує знищення окупантів і який спосіб найдешевший – у Forbes підрахували

Скільки коштує знищення окупантів і російської військової техніки засобами, які є на озброєнні ЗСУ. Відповідні розрахунки зробив Forbes, передає НСН.

Повномасштабне вторгнення Росії показало, що зброя має бути не тільки ефективною, але і легко відтворюваною. Інакше виграти у затяжній війні складно.

Знищення окупантів

Скидання ВОГів і гранат на позиції росіян стало традиційним сюжетом сотень відеороликів у соціальних медіа. Але цей спосіб не тільки ефектний, а й неймовірно ефективний – він дозволяє з далекої відстані знищити солдата або нанести серйозне поранення. При потраплянні в групу бійців ефективність різко зростає.

Середня вартість ураження однієї цілі за допомогою цивільного БПЛА – близько $660, за умови 50% влучань в ціль. Сюди входить ціна боєприпасу ($50–100) і частина вартості дрона, оскільки в бойових умовах вони недовговічні.

Середня ціна цивільного дрона з механізмом скидання – $3000–5000. Одного «мавіка» вистачає приблизно на 10–20 вильотів (залежно від досвіду оператора, глибини роботи дрона й активності засобів РЕБ).

Знищення або серйозне поранення військового РФ обійдеться уряду Росії в середньому в $60 000 (вартість компенсації за загиблого або пораненого бійця).

Отже, використання безпілотника для ураження живої сили приблизно в 90 разів дешевше, ніж втрати, які він приносить російській армії.

Проте Mavic-3 – дорогоцінна річ на фронті, адже використовується також для розвідки. На другому місці за ефективністю – гоночні FPV-дрони, які стали кошмаром російських мілблогерів. Вони одноразові, коштують значно дешевше «мавіків», тому ідеально підходять для знищення ворогів.

FPV-дрони мають дуже високу ефективність, адже оператор може переслідувати цілі, що швидко рухаються.

ЗСУ також використовують більші вантажні дрони, здатні підіймати корисне навантаження від кількох кілограмів до 10–15 кг. Це також відносно дешевий засіб знищення ворогів (близько $1000). Але їх виробництво складніше, тому їх частіше використовують для скидання важких мін і ураження дорогої техніки.

Американський Switchblade 300 хоч і більш досконалий, ніж комерційні дрони, проте його вартість надто висока, аби отримати широке застосування на полі бою. Один протипіхотний баражуючий боєприпас Switchblade коштує $6000. До того ж складність конструкції не дозволяє виготовляти їх масово.

Перевагою класичних засобів знищення піхоти – мінометів і артилерії – є те, що вони не залежать від погодних умов, засобів РЕБ і мають більшу руйнівну силу. Артилерійський осколково-фугасний снаряд калібру 155 мм здатний вразити живу силу в радіусі 50–150 м. Міна калібру 120 мм має радіус ураження 25–40 м.

Проте і відсоток влучання у них значно нижчий.

У міномета 120 мм на 8 км кругове ймовірне відхилення становить 160 м. Американська гаубиця М777 має відхилення 95–275 м, залежно від відстані.

Тобто для ураження одиночної цілі знадобиться до 20 пострілів з міномета і 10 пострілів з гаубиці. Саме тому артилерію і міномети частіше використовують для знищення скупчення росіян – групова ціль в рази збільшує шанси на влучання.

Отже, найдешевший спосіб знищення російської піхоти – цивільні легкі дрони ($660), найдорожчий – Switchblade 300 ($6000).

Знищення легкої бронетехніки

Як і з живою силою, безпілотники є найдешевшим засобом знищення бронетехніки. Але тут шанси знищення цілі зменшуються. Легкі дрони з малим боєзарядом можуть знищити тільки техніку з відкритим люком або після кількаразових влучань. Проте FPV-дрони і важкі вантажні дрони все ще можуть бути ефективними, а вартість їх застосування все ще на порядок нижча за інші засоби ($2000–2600).

Американський баражуючий боєприпас Switchblade 600 (старший «брат» Switchblade 300) і високоточні снаряди Excalibur є найбільш точними і надійними засобами. Але такі снаряди виготовляють лімітованими партіями, вартість одного снаряду – $75 000–120 000.

Вартість знищення одиниці бронетехніки класичною артилерією приблизно в два рази дешевша за дорогі американські засоби. Excalibur частіше бережуть для більш дорогих цілей, таких як танки, ППО і артилерія ворога.

У співвідношенні витрат найдешевшим засобом знищення техніки росіян є дрони ($2000–2600), найдорожчим – артилерія разом із високоточним снарядом Excalibur ($115 000). Проте використання навіть найдорожчої зброї залишає економічну перевагу на боці України – середня вартість одиниці російської техніки – $600 000.

Знищення танків

Знищення танка – найважче завдання для засобів ураження. Є багато відео використання дронів проти танків, але складно визначити, наскільки серйозне пошкодження отримує танк і який відсоток знищення цілей. Тому в цій статистиці вони не будуть враховані.

Відкидаючи РПГ і протитанкові гранатомети, які не завжди дозволяють ефективно вразити ціль і мають малу відстань дії, одні з найдешевших і найефективніших у знищенні танків – українські комплекси «Стугна» і «Корсар» ($55 000).

Вартість однієї ракети комплексу «Стугна» – $20 000–50 000. На навчаннях «Стугна» показувала влучання в ціль у 89%. Але її ефективність залежить від майстерності оператора і умов стрільби. Час супроводження ракети оператором – 10–20 с (залежно від відстані), у випадку, якщо розрахунок працює під обстрілом, влучити в ціль стає значно складніше. Інший важливий момент – у яку саме частину танка влучає ракета, адже не кожне влучання означає гарантоване знищення цілі.

ПТРК Javelin використовує значно сучаснішу систему «вистрелив і забув», яка мінімізує час прицілювання і вражає танк у найменш захищене місце – башту. Але і вартість американського комплексу в рази вища. Середня ціна знищення цілі за допомогою Javelin – близько $200 000 (середня вартість російського танка – $1,5 млн). І це найдорожчий спосіб знищення техніки у списку.

Окрім Javelin, ЗСУ використовують дешевші західні комплекси, зокрема американський TOW (удвічі дешевший за Javelin).

Артилерія має приблизно однакову вартість знищення цілі, незалежно від того, який боєприпас використовується. Дорогі високоточні снаряди дозволяють знищити ціль з високою вірогідністю одним пострілом. Звичайних снарядів треба багато, але і вартість їх в рази нижча. У випадку класичної артилерії наявність групової статичної цілі збільшує її ефективність.

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