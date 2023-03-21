Британія передасть України танкові снаряди зі збідненим ураном – чи шкідливі вони для екології

Велика Британія разом з наданням Україні танків Challenger 2 також передасть боєприпаси зі збідненим ураном.

Про це заявила заступниця міністра оборони Британії Аннабель Голді, передає НСН з посиланням на ВВС.

“Окрім надання Україні ескадрильї основних бойових танків Challenger 2, ми забезпечимо боєприпасами, зокрема бронебійними снарядами, які містять збіднений уран. Такі снаряди мають високу ефективність для ураження сучасних танків і бронетехніки”, написала у відповідь на запитання про надання Україні такого роду боєприпасів заступниця міністра оборони Британії баронеса Аннабель Голді.

Після цієї заяви у Росії заявили, що розцінюватимуть таких снарядів, як “брудну бомбу”.

“Югославський сценарій. Ці снаряди не тільки вбивають, але заражають довкілля і викликають онкологію у людей, що живуть на цих землях”, заявила речниця російського МЗС Марія Захарова. “До речі, наївно вважати, що жертвами стануть лише ті, проти кого це все буде застосовано. У Югославії постраждали насамперед натівські солдати, зокрема італійці. Потім вони довго намагалися вибити компенсацію у НАТО за втрачене здоров’я”, додала вона.

Водночас українські та західні військові експерти такі твердження спростовують. Вони наполягають – це безпечна для екології технологія, яка вже дуже давно використовується.

При цьому українські фахівці вказують, що сама Росія вже використовує такі снаряди на полях бою в Україні. А ЗСУ вже навіть захопили такі у якості трофеїв.

Як пише видання Defense Express, може йтись про снаряди APFSDS, які виготовляють у США та Великій Британії.

Збіднений уран є лише в осерді снаряда, і радіоактивність такого матеріалу надзвичайно мала.

Уран відрізняється високою щільністю та твердістю. Завдяки цим якостям він використовується як при виробництві військової броні, так і боєприпасів — переважно осердь для бронебійних снарядів.

Збіднений уран не має високої радіоактивності, хоч і вважається токсичним і канцерогенним.

Наскільки шкідливі снаряди зі збідненим ураном – пояснення військових фахівців

Микола Саламаха, фахівець у бронетанковій галузі:

“У СРСР такі снаряди зі збідненим ураном для танків теж були, в Росії такі снаряди теж є, вона їх навіть використовує в Україні. Це не є чимось дуже небезпечним для екології чи екіпажів танків, які їх використовують. Цивільне населення та навколишнє середовище від цього теж не страждає. Збіднений уран має дуже високу твердість та питому щільність на рівні з вольфрамом. У бронебійних підкаліберних снарядах використовуються осердя з карбіду вольфраму, це дорога річ. Як замінник їм використовується збіднений уран, за бронепробивною здатністю снаряд приблизно однаковий з вольфрамом, але збіднений уран – це відходи виробництва ядерної енергетики. Те, що нам їх передають – це дуже добре. За своєю бронепробивною здатністю західні снаряди набагато кращі за російські, а тут ми ще будемо мати ефективний інструмент проти бронетанкової техніки росіян. Такі снаряди, які ми отримаємо від партнерів, на 10-15% кращі, ніж снаряди з осердям з карбіду вольфраму. Це не дуже великий прорив, але загалом енергетика західних гармат на 30% більша за радянські та російські. У Росії такі снаряди йдуть до 125-мм гладкоствольної гармати 2А46 і 2А46М. Вони використовуються з бронебійним підкаліберним осердям зі збідненим ураном. Якщо у війська поставляються такі снаряди, то росіяни будуть їх використовувати. Їх можуть використовувати усі лінійки танків: Т-72Б, Т-80Б, Т-90А та інші модифікації. Ці снаряди у Росії – 3БМ32 і 3БМ33, кодова назва “Вант”. Активна частина там, тобто осердя, – збіднений уран. Є ще 3БМ48 зі свинцем і активною частиною – ураном. Свинець – це експериментальні снаряди, їх випустили всього близько 2 тисяч одиниць. Частину вони використали для випробовування, а частину використали в Україні, ми навіть взяли їх у якості трофея і досліджуємо. Тобто Росія їх вже використовує в Україні. Тому нічого нового тут немає і для спеціалістів це не таємниця. Якщо цей снаряд влучає у ціль, то зовнішня оболонка корпусу руйнується, а саме осердя проникає у броню, тоді збіднений уран стискується, він нагрівається і починає горіти, осердя розривається. Після цього вибуху і горіння нічого не залишається. Рівень радіації настільки мінімальний, що такі речі не знайдеш, якщо не знати, де саме шукати. А ці заяви про радіоактивну небезпеку для екіпажів, які використовують снаряди зі збідненим ураном, і для навколишнього середовища, – це пропаганда. Росіяни самі це використовують спокійно”.

Петро Пятаков, полковник артилерії у відставці:

“Це вже практично звичайний протитанковий бронебійний снаряд. Ця технологія давно використовується, таке осердя має велику пробивну силу. Сама Росія й дуже багато інших країн їх вже давно використовує. Такі снаряди пробивають навіть композитну броню, яка розрахована на протидію кумулятивним снарядам. Для екології там по суті нічого дуже шкідливого немає, принаймні не більше, ніж звичайний снаряд. Це тільки звучить гучно – зі збідненим ураном”.

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