Данілов відповів, чи дійсно Україна втратила 100 тисяч військових за рік війни

Західні ЗМІ написали, що Україна за рік великої війни втратила понад 100 тисяч військових вбитими та пораненими.

Але секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що інформація про таку кількість утрат не відповідає дійсності.

Про це він сказав в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна», передає НСН з посиланням на Громадське.

«У нас немає 100 тисяч втрат серед військових. Це неможливо. Точну цифру знають наші військові, знає президент. Під час війни це закрита інформація, але 100 тисяч – це абсолютно не відповідає дійсності», зазначив Данілов.

За словами секретаря РНБО, співвідношення втрат України з утратами росії становить 1 до 7, 1 до 8, а іноді – 1 до 10.

«У нас кістяк армії був підготовлений після війни 2014 року, ми знали, як воювати, а в росії такого не було. На багатьох напрямках у них були просто шалені втрати», сказав він.

Звідки інформація про втрати України

Видання The Washington Post 13 березня оприлюднило матеріал, у якому згадало про проблеми ЗСУ. Журналісти кажуть, що раніше якість ЗСУ вважалася суттєвою перевагою над росією, але зараз вона погіршилася через втрати.

Зокрема автори матеріалу з посиланням на неназваних американських та європейських посадовців написали, що близько 120 тисяч українських солдатів були вбиті чи поранені з початку повномасштабної війни росії проти України.

На цю публікацію посилалося у своїй статті зокрема й видання Politico.

Нагадаємо, Україна не розголошує даних про втрати серед своїх військовослужбовців. Інформація про кількість загиблих українських бійців залишатиметься закритою до завершення воєнного стану.

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