Можливий контрнаступ ЗСУ – у Міністерстві оборони України надали коментар щодо цієї інформації.

У Міноборони зазначили, що не буде розголошувати плани Збройних сил щодо проведення контрнаступу, який дозволить звільнити українські землі від російських загарбників.

Про це заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила в ефірі національного телемарафону, передає НСН.

Вона підкреслила, що українські військові вже давно довели, що можуть діяти дуже злагоджено та показувати високу майстерність під час операції, які направлені на звільнення українських територій. Зокрема, операції по звільненню Київщини, півночі країни та Харківщини показали високий рівень ЗСУ.

Разом з тим, у мережі шириться багато інформації щодо нового контрнаступу зі сторони ЗСУ.

“Шириться дуже багато інформації про контрнаступ, але треба розуміти, що військові і міністерство як цивільна установа, ми не займаємося прогнозуванням і ми не розголошуємо плани ЗСУ”, сказала заступниця.

Маляр зазначила, що стратегічна задача, яка стоїть перед усіма українськими військовими — звільнення всіх територій України від російських загарбників. Зараз Міністерство оборони України та ЗСУ працюють над цим.

Ще новини України:

Встановити додаток