Наступ Росії наближається до кульмінації – ISW

В Інституті вивчення війни вважають, що загальний весняний наступ Росії наближається до кульмінації, передає НСН з посиланням на допис ISW.

У ISW цитують речника Східної групи українських військ, полковника Сергія Череватого, який заявив 19 березня, що Росія не змогла зібрати достатньо сил для очікуваного великого наступу на Донбасі.

Череватий також зазначив, що нинішні російські наступальні дії не можна назвати “великою стратегічною операцією”. Череватий підкреслив, що російські війська не можуть навіть завершити тактичне захоплення Бахмута.

Аналітики ISW заявили про те, що наступ групи “вагнера” під Бахмутом, ймовірно, наближається до кульмінації.

Також вони вказують на те, що ЗСУ, ймовірно, провели локальну контратаку на південний захід від Бахмута на тлі загострення обговорень у Росії можливого українського контрнаступу в районі Бахмута. І ці обговорення свідчать про те, що “російські джерела все більше не впевнені у здатності російських військових утримати ініціативу навколо Бахмута”.

Російські війська намагалися також закріпитися на інших ділянках фронту, особливо в районі Авдіївки-Донецька та Вугледара.

Речник Таврійських сил оборони України полковник Олексій Дмитрашківський зазначив, що російські війська відчайдушно атакували Авдіївку, щоб відновити наступальні операції на Вугледар, припускаючи, що продовження російських атак у районі Авдіївки частково має на меті відтягнути українські резерви із західної частини Донецької області. Дмитрашківський заявив, що цей оновлений наступ на Авдіївку нещодавно призвів до великих втрат Росії, що становлять еквівалент однієї роти

Експерти вказують:

“Спеціальне відновлення існуючих підрозділів для розгортання під Вугледаром, а також очевидне створення підбригадних ешелонованих спеціальних формувань, свідчить про те, що бойові можливості Росії на заході Донецької області значно погіршилися”.

Зважаючи на тенденції бойових дій, на думку фахівців, “Україна має всі можливості для того, щоб перехопити ініціативу і розпочати контрнаступ на критично важливих ділянках нинішньої лінії фронту”.

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