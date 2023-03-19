Що Сі Цзіньпін запропонує Путіну під час візиту до Москви – прогноз ISW

Аналітики американського Інституту вивчення війни зробили прогноз стосовно того, що лідер Китаю Сі Цзіньпін запропонує Путіну під час візиту до Москви, передає НСН.

Путін і Сі Цзіньпін планують зустріч у Москві 20−22 березня в рамках державного візиту китайського лідера до Росії.

Офіційно у Кремлі заявляли, що на зустрічі лідери планують підписати «двосторонні документи» та обговорити «актуальні питання всебічного партнерства Росії та Китаю». В МЗС Китаю заявляли, що візит Сі Цзіньпіна до Москви «націлений на мир».

Водночас з’являються повідомлення про те, що китайські компанії продавали російським організаціям гвинтівки, запчастини до безпілотників та обладнання, яке могло бути використане у військових цілях, а західні спецслужби раніше заявляли, що керівництво Китаю розглядає можливість надання Росії летального озброєння.

У ISW припускають, що Сі Цзіньпін, ймовірно, планує обговорити з Путіним і російськими офіційними особами схеми ухилення від західних санкцій, які сприятимуть продажу і постачанню китайського обладнання Росії.

Раніше аналітики ISW робили висновки, що під час візиту до Пекіну 1 березня Олександр Лукашенко і Сі Цзіньпін підписали пакет з 16 угод, які можуть полегшити обхід російських санкцій шляхом переміщення китайської продукції через Білорусь.

«Сі також, ймовірно, прагне сприяти зусиллям, спрямованим на позиціювання Китаю як неупередженого посередника на переговорах між Росією та Україною», зазначають аналітики.

Вони нагадують, що до річниці повномасштабного вторгнення РФ Китай оприлюднив широкий мирний план з 12 пунктів, серед яких заклик до припинення вогню, скасування санкцій та відновлення переговорів.

Утім, залишається незрозумілим, що конкретно включатимуть китайські пропозиції щодо врегулювання війни шляхом переговорів, зазначають в ISW.

Аналітики припускають, що Сі Цзіньпін може спробувати використати свій нещодавній успіх посередництва у відновленні дипломатичних відносин між Іраном і Саудівською Аравією у більш масштабній спробі посередництва щодо війни Росії проти України.

Зазначимо, рішення досудової палати Міжнародного кримінального суду видати ордер на арешт Путіна ставить авторитарних лідерів інших держав у незручне становище. Воно точно стало неприємним сюрпризом для президента Китаю Сі Цзіньпіна, пише LB. Китай не є учасником Римського статуту. Однак, як тепер виглядатиме Сі Цзіньпін, коли він тиснутиме руку чинному російському керманичу? Він вже точно не буде здаватися «миротворцем» в такій ситуації, а буде схожим на співучасника, який підтримує міжнародного злочинця.

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