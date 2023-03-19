Мобілізованих без підготовки не відправляють на передову, але терміни навчання скорочені – Маляр

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр запевняє, що мобілізованих не відправляють на передову без належної підготовки.

Замміністра підкреслила, що через масштабну війну підготовка рядового й сержантського складу відбувається за скороченими термінами, але без зниження якості навчання.

Про це Маляр написала у Telegram, передає НСН.

Вона наголосила, що мобілізованих, які не проходили військову службу, відправляють до навчальних центрів.

Заступниця міністра оборони також спростовувала повідомлення про мобілізацію жінок, які транслюють проросійські Telegram-канали.

«У нас не мобілізовують жінок без їхньої згоди, навіть медиків. І не відправляють без їхньої згоди на передній край. Якщо військовозобов’язана жінка отримує повістку — це для уточнення даних. Бо вони, згідно з законом, повинні це робити кожні 5 років», зазначила Маляр.

Вона також додала, що повістки через застосунок чи портал «Дія» не видають.

«Наразі повістки через “Дію” не видають. І питання це не опрацьовується», підкреслила Маляр.

Що робити, якщо вас відправили на передову без підготовки

Маляр каже, що якщо вас без навичок володіння зброєю та підготовки направили на передову, то про це потрібно повідомити на телефони гарячої лінії Міноборони: 0-800-500-410, 0-800-500-442 та 044-454-44-99.

Для того, щоб оперативно розібратись і вжити заходів, необхідно назвати ім’я та прізвище мобілізованої людини, номер військової частини, у яку її скерували, та який ТЦК СП відправив.

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