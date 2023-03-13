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Все йде до електронних повісток через Дію – військком ТЦК Харківщини

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повісток через Дію

Видача електронних повісток через Дію може початися у найближчому майбутньому.

Як передає НСН із посиланням на “Об’єктив“, про це повідомив військовий комісар Харківського обласного територіального центру комплектування полковник Володимир Арап.

“Електронний реєстр у нас до початку війни. Була створена програма “Оберіг”, в яку вносяться всі військовозобов’язані, призовники. Електронна база всеукраїнська, в яку вносяться всі наші чоловіки від 18 до 60 років”, пояснив Арап.

У майбутньому можлива видача повісток через Дію

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Військком розповів, що ця робота призупинялася у низці регіонів, де велися активні бойові дії, але зараз відновилася.

“База набирається. У скорому майбутньому всі наші військовозобов’язані будуть в цьому реєстрі, його підв’яжуть до Дії. Люди зможуть навіть отримувати повістки через “Дію”, і виклики до РТЦК будуть здійснюватися вже в електронному вигляді. До цього все йде”,додав Арап.

Конкретніші строки таких нововведень він не назвав.

Нагадаємо, раніше очільник Мінцифри Михайло Федоров заявив, що міністерство не планує запроваджувати нові сервіси у Дії, щоб відправляти повістки.

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