Чи будуть повістки у Дії – над якими проєктами для військових працює Мінцифри

Чи планують відправляти повістки у Дії? Про це розповів голова Міністерства цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає НСН.

Як зазначив Федоров в інтерв’ю РБК-Україна, Мінцифра не буде надсилати повістки у Дії. Також там не буде і цифрового військового квитка для українців призовного віку.

За його словами, зараз Мінцифра та Міноборони пропрацьовують цифрове посвідчення ветерана і можливість отримувати сервіси онлайн для ветеранів.

“Є ще багато проблем, які потрібно вирішити, і я вважаю, що цими проблемами треба займатися. Тому повісток в Дії не буде, а над іншими сервісами (для військових, – ред.) бувають різні обговорення, але нічого немає в роботі”, сказав міністр цифрової трансформації України.

Крім того, наразі Мінцифра працює ще над трансформацією військово-лікарських комісій (ВЛК). Планується впровадити медичні електронні системи в госпіталях.

“Це комісії, через які проходять ветерани, які отримали поранення на полі бою. І зараз там є нелюдська бюрократія, так не можна ставитися до ветеранів. Тому ми допомагаємо цифровізувати цей напрямок, впровадити медичні електронні системи в госпіталях”, пояснив Федоров і додав, що результату у проєкті щодо ВЛК хочуть досягнути в найближчі півроку.

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