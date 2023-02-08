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В Дії з’явилися 5 нових послуг: як ними скористатися

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5 нових послуг
Національна служба новин - NNS

На порталі «Дія» з’явилися 5 нових послуг. Вони пришвидшать процес усиновлення, передає НСН.

«Послуги мають спростити і пришвидшити процес усиновлення. Окрім раніше доступних консультацій з усиновлення дитини та реєстрації усиновлювача онлайн, на порталі Дія з’явилися нові сервіси», йдеться в повідомленні Мінцифри.

В Дії з’явилися 5 нових послуг: список

  • Усиновлення: продовження кандидатства –  перейти за посиланням;
  • Прийомні батьки, батьки-вихователі: реєстрація кандидатом – перейти за посиланням;
  • Стати другим з батьків-вихователів чи прийомних батьків – перейти за посиланням;
  • Опіка, піклування над дитиною: реєстрація кандидатом – перейти за посиланням;
  • Усиновлення: зняття з обліку – перейти за посиланням.

В Дії з'явилися 5 нових послуг: як ними скористатися

Заповнення усіх документів триває близько 30 хвилин. Після чого служба у справах дітей опрацює заявку і проведе поточну перевірку.

«Тож більше не потрібно витрачати тижні на збір довідок — усі необхідні документи підтягнуться з реєстрів автоматично», додали у повідомленні.

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