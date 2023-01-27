Українцям розповіли, як отримати статус багатодітної родини. Для отримання цього статусу необхідно зібрати низку документів та написати заяву, передає НСН.

Багатодітною в Україні вважається сім’я, якщо подружжя перебувають у зареєстрованому шлюбі, разом проживають і виховують 3-х і більше дітей. В тому числі кожного з подружжя, або один з батьків/мати, який проживає разом з 3-ма і більше дітьми та самостійно їх виховує. Дітям із багатодітної сім’ї посвідчення видаються з 6 років, а після досягнення дитиною 14 років у посвідчення вклеюється нова фотографія. Щоб отримати посвідчення батьків багатодітної сім’ї/посвідчення дитини із багатодітної сім’ї, слід звернутися:

До органів соціального захисту населення;

У ЦНАПи;

До виконавчих органів сільських, селищних, міських рад.

Зауважимо, що немає можливості отримати послугу в електронній формі через Єдиний державний вебпортал електронних послуг або “Дію”. Водночас пакет документів також можна надіслати поштою (реєстрованою поштовою відправкою).

Як отримати статус багатодітної родини: список документів

Заява;

Одна фотографія (кольорова або чорно-біла) розміром 30×40 міліметрів;

Копія свідоцтв про народження дітей;

Копія свідоцтва про шлюб (не стосується батьків, які не одружені);

Копії сторінок паспорта громадянина України кожного з батьків з даними про прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дату видачі паспорта /копія виду на постійне проживання батьків, якщо вони є іноземцями або особами без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах;

Можуть знадобитися додаткові документи:

У разі народження дитини за межами України – копія свідоцтва про народження дитини (за її легалізації та з нотаріальним перекладом українською мовою); У разі навчання особи від 18 до 23 р. за денною формою навчання за межами України – копія довідки з навчального закладу (за умови її легалізації та з нотаріальним перекладом українською мовою); Для продовження строку дії посвідчення після 18 років (до 23 років), якщо дитина навчається за денною формою навчання в закладі загальної середньої, професійної (професійно-технічної), професійної вищої, вищої освіти – довідка з навчального закладу; У разі реєстрації повторного шлюбу та проживання з дітьми від попереднього шлюбу – документи, що підтверджують факт виховання дитини одним із батьків (копія рішення суду із зазначенням місця проживання дитини з одним із батьків; копія рішення суду про позбавлення батьківських прав; копія свідоцтва про смерть) одного з батьків тощо).

Посвідчення видаються безплатно протягом 10 робочих днів.

Джерело

Що потрібно для оформлення опікунства над дитиною під час війни: список документів