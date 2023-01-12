Жінка усиновила 4-х дітей, батько яких загинув рятуючи їх від касетного снаряда. Родина Савельєвих жила у місті Куп’янськ, передає НСН.

Останні сім років батько самостійно виховував усіх чотирьох своїх дітей – Богдана, Ангеліну, Олену та Валерія. Їх матір давно позбавили батьківських прав, а інших родичів у них не було. Багатодітна родина мешкала в Куп’янську. Після деокупації міста не було й дня, коли армія РФ не гатила по місту. Так було й тоді, коли батько дітей Сергій разом із найстаршим Богданом та наймолодшою Ангеліною пішов по гуманітарну допомогу. Вони тільки встигли перетнути сусідню вулицю, як російські окупанти розпочали обстріл.

«Прилетіла касетна бомба. Батько прикрив своїм тілом Богдана й Ангеліну, і таким чином врятував їх. Він загинув, а дітей героїчно врятував», розповіла нова мама.

В цей час Олена та Валерій були вдома. Чому тато разом із сестричкою та братиком так довго не повертаються, діти спочатку не розуміли.

«А потім вони вийшли на блокпост. Вони розповіли, що вже день немає тата, братика й сестрички. Військові через свої зв’язки вже все з’ясували та доправили їх до Харкова», говорить Ольга.

Жінка усиновила 4-х дітей, батько яких загинув від касетного снаряда: відео

Власну появу в цій історії жінка називає долею.

«Рік тому ми чисто випадково потрапили до друзів у Куп’янськ на святкування і там познайомилися з Сергієм. Він у мене спитав, чи можу я охрестити його дітей?», пригадала новоспечена багатодітна мама.

Хрестини були їхньою єдиною зустріччю. Потім почалася війна. Зв’язку в Куп’янську не було. Згодом Ольга зі своїм старшим сином потрапила до однієї з харківських лікарень.

«Я за цей час, мабуть, забула, як виглядає Богдан, але я дивлюся дитина, дуже-дуже знайома – Богдан. В перші 5 хвилин, як тільки я зайшла до кімнати, я зрозуміла, що це Богдан – мій хресник», розповідає Ольга.

Хлопчик також впізнав хрещену та розповів, що йому разом з братиками та сестричкою вдалося пережити. В лікарі Богдану відрізали фаланги пальців на руці. Ангеліна на той момент була в реанімації, бо уламками їй посікло обличчя, перебили ноги. Дітей лікували й паралельно готували до перевезення в Київ, цим займалися одразу декілька фондів. У той момент уперше постало питання – хто ж стане для дітей опікуном?

«Ми все вирішили, мабуть, години за дві», розповів чоловік Ольги.

Таким чином Ольга та Дмитро стали багатодітною родиною. Окрім власних двох, у них з’явилися ще четверо. Опікуватися долею дітей з Куп’янська почали українці з-за кордону. Зараз вони своєю великою родиною вирушили до Австрії. Там Богдану та Ангеліні надали повне лікування з подальшою реабілітацією. Благодійники за кордону обіцяють підтримувати родину і в майбутньому.

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