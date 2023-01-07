Українські воїни відбили атаки на 14 ділянках і знищили півтисячі окупантів – війна в Україні 7 січня

Повномасштабна війна в Україні 7 січня триває вже триста вісімнадцяту добу. Про ситуацію на фронті і втрати противника НСН повідомляє, посилаючись на Генштаб ЗСУ.
Загальна ситуація на фронті
Протягом минулої доби противник завдав 1 ракетного удару та здійснив 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
Небезпека авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України.
Основні зусилля противник зосереджує на спробах повного захопленння Донецької області в межах адміністративного кордону. Веде наступальні дії на Бахмутському напрямку.
За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Макіївка, Діброва і Білогорівка Луганської області та Озарянівка, Соледар, Красна Гора, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Сіль, Первомайське, Мар’їнка і Побєда на Донеччині.
Ситуація на окремих напрямках
- На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.
- На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог обстріляв райони населених пунктів Стрілеча, Бочкове, Комісарове, Красне, Зелене, Амбарне, Бугруватка, Гатище та Одрадне Харківської області.
- На Куп’янському та Лиманському напрямках обстріляно райони понад 20 населених пунктів. Серед них – Дворічна, Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка і Крохмальне Харківської області та Стельмахівка, Макіївка, Площанка і Діброва на Луганщині.
- На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 20 населених пунктів. Зокрема це – Яковлівка, Спірне, Берестове, Білогорівка, Соледар, Бахмут та Нью-Йорк Донецької області.
- На Авдіївському напрямку під вогневий вплив потрапили Авдіївка, Веселе, Невельське, Красногорівка, Кам’янка, Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.
- На Новопавлівському напрямку ворог обстріляв Времівку, Велику Новосілку, Вугледар та Парасковіївку на Донеччині.
- На Запорізькому напрямку від вогню окупантів постраждали райони 23 населених пунктів. Серед них – Зелене Поле і Новопіль Донецької області; Гуляйполе, Залізничне, Чарівне, Щербаки і Степове на Запоріжжі та Нікополь Дніпропетровської області.
- На Херсонському напрямку противник не припиняє здійснювати обстріли населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Зокрема, уражено цивільну інфраструктуру Чорнобаївки, Антонівки, Берислава, Золотої Балки та Херсона, є постраждалі серед мирних жителів.
Російські загарбники продовжують психологічний та фізичний тиск на цивільне населення тимчасово окупованих та зайнятих територій. Зокрема, в місті Енергодар Запорізької області, російські окупаційні війська примусили близько 3000 працівників Запорізької АЕС отримати так звані російські паспорти. Погрожуючи підприємцям штрафами та вилученням майна в місті вивели з обігу українську гривню. Значно зросла кількість захоплених окупантами житлових приміщень, що були покинуті вимушеними переселенцями.
Через невиконання плану з набору добровольців у війська територіальної оборони в Бєлгородській області до рекрутингової кампанії залучили місцеву поліцію. Службовці обходять квартири та будинки, проводять перепис чоловічого населення призовного віку та бесіди щодо популяризації служби.
Війна в Україні 7 січня: втрати окупантів
Українська авіація протягом минулої доби завдала 1 удару по району зосередження окупантів, а наші підрозділи ракетних військ і артилерії здійснили вогневе ураження 4 районів зосередження живої сили та військової техніки противника, а також 2 його складів пально-мастильних матеріалів.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.01.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько/ about 110740 (+490) осіб ліквідовано
- танків ‒ 3066 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6125 (+1) од,
- артилерійських систем – 2062 (+3) од,
- РСЗВ – 431 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 217 (+2) од,
- літаків – 285 (+0) од,
- гелікоптерів – 272 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1844 (+0),
- крилаті ракети ‒ 723 (+0),
- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4798 (+1) од,
- спеціальна техніка ‒ 182 (+0).
Дані уточнюються.
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