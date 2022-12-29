Чи є загроза наступу росії на Запоріжжі: відповідь Генштабу і прогноз ISW

Чи є загроза наступу росії на Запоріжжі, відповіли у Генштабі ЗСУ, передає НСН. Також прогноз з цього приводу зробили в Інституті вивчення війни.

У Генштабі запевнили, що уважно відстежують пересування підрозділів противника.

Загрози щодо створення наступального угруповання окупантів на Запорізькому напрямку на даний момент немає.

Про це на брифінгу розповів заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ генерал Олексій Громов.

“Переміщення підрозділів противника ми відстежуємо. На даний час суттєвої загрози щодо створення наступального угруповання на Запорізькому напрямку немає”, – запевнив він.

За словами Громова, командування окупантів перекидає підготовлені підрозділи мобілізованих на захоплені території, натомість виводячи підрозділи, які зазнали втрат.

Зазначимо, що вчора представник Сил оборони Таврійського напрямку полковник Євген Єрін говорив, що на Запорізькому напрямку є ознаки створення нових, більш потужних підрозділів. Утім, ознак формування ударного угруповання, спроможного вести наступальні дії, наразі немає.

Чи є загроза наступу росії на Запоріжжі – проноз ISW

Імовірність нового наступу російських військ у Запорізькій області взимку низька. Окупанти створюють оборону від наступальних операцій ЗСУ.

Про це сьогодні, 29 грудня, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Високопоставлений український військовий представник заявив, що немає жодних ознак того, що російські сили в Запорізькій області формують ударні групи, попри деякі ротації та розгортання там.

“Депутат від окупаційних військ Запорізької області Володимир Рогов заявив 27 грудня, що українські війська здійснюватимуть наступ у Запорізькій області, але через негоду наступ не є неминучим”, – пишуть експерти.

За словами аналітиків, нещодавні зусилля російських мінерів та будівництво укріплень у Запорізькій області та на узбережжі Дніпра вказують на те, що російські війська не прагнуть наступати там.

Раніше стало відомо, що на окупованій частині Запорізької області російські окупанти масово залишають місця несення служби, а також готують евакуацію населення до Криму.

Джерело – ТСН