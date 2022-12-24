Чому для росії важливе захоплення Бахмута – пояснив Буданов

Захоплення Бахмута на Донеччині для росіян є питанням ідеологічним та медійним. У такий спосіб ПВК “Вагнера”, яка є основною силою РФ на цьому напрямку, намагається довести, що може набагато більше, ніж регулярна російська армія

Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв’ю виданню The New York Times, передає НСН

Він пояснив, що засновник групи Євген Пригожин, інсайдер Кремля, розпочав хрестовий похід, щоб захопити Бахмут, намагаючись відтіснити на задній план конкуруючих командирів регулярної російської армії.

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“Вагнер” координує свої дії з армією, але є основною силою на Бахмутському фронті”, – зазначив Буданов.

За його словами, російський генерал, призначений у вересні командувачем військ РФ в Україні, Сергій Суровікін приєднався до Пригожина в суперництві з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу.

“Тут є лише ідеологічне та медійне питання. От чому загони “Вагнера” так фанатично намагаються захопити це місто. Їм треба показати, що вони сила, і вони можуть те, що не змогла російська армія. Ми це ясно бачимо та розуміємо”, – пояснив начальник української розвідки.

Буданов зазначив, що хоча захоплення Бахмута не вважається стратегічно важливим, це покращить позиції Росії на сході, відкривши дороги до інших міст Донбасу, які досі перебувають під контролем України.

Як відомо, журналіст Юрій Бутусов повідомив, що на Бахмутському напрямку бійці 28-ї окремої механізованої бригади ЗСУ ліквідували групу «вагнерівців». Загарбникам вдалося захопити українську позицію, однак вона стала для них могилою.

Бутусов звернув увагу на те, що загарбники не схожі на звичних для ПВК “Вагнер” в’язнів, вони добре споряджені, у частини – трофейні українські предмети спорядження.

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