Наступною метою ЗСУ може стати Мелітополь — New York Times

Наступною метою ЗСУ може стати Мелітополь. Про це йдеться у матеріалі New York Times, передає НСН. Звільнення цього міста допоможе повернути всю Запорізьку область та окуповану частину Херсонщини.

ЗСУ можуть почати контрнаступ у напрямку Мелітополя, вже зараз вони намагаються ізолювати та послабити російські сили, які концентруються в місті, – пише американське видання New York Times. Воно зазначає, що звільнення Мелітополя може стати наступним важливим етапом деокупації півдня України.

Київ використовує високоточні ракетні удари великої дальності, диверсійні місії і цілеспрямовані знищення колаборантів для того, щоб повернути під свій контроль місто, яке знаходиться приблизно в 65 кілометрах за лінією фронту в Запорізькій області. Мелітополь можна вважати воротами до Криму через його розташування на перехресті двох основних автомагістралей і важливої залізничної лінії, що з’єднує Росію з цим півостровом та іншими окупованими нею територіями на півдні України.

Як ЗСУ готує “базу” для контрнаступу

У понеділок ввечері в Мелітополі було здійснено диверсію на мосту через річку Молочну – акт, який як українські, так і російські офіційні особи приписують українським військам – відеозапис якої показує, що дві опори, які підтримують проліт, було підірвано. Руйнування мосту поставило під загрозу ключовий російський маршрут постачання до Мелітополя з півдня.

Як українські, так і російські офіційні особи визнали нещодавні українські удари і спроби вразити російські командні центри, склади боєприпасів і шляхи постачання в Мелітополі, довоєнне населення якого становило близько 150 000 осіб. Наслідки деяких нещодавніх атак були зафіксовані на відео, яке російські солдати транслювали в соціальних мережах.

Неясно, чи були ці удари прелюдією до наступу, чи відволікаючим маневром, поки українські сили готуються атакувати росіян з іншого напрямку. Але військові аналітики описують їх як значні і кажуть, що вони вписуються в схему використання Україною високоточних ракет для нанесення ударів по російських логістичних об’єктах.

Мелітополь є ключовим вузлом, і відновлення контролю над ним може допомогти українським силам повернути під свій контроль не лише всю Запорізьку область, а й решту сусідньої Херсонської області. Це потенційно може навіть відкрити шлях для витіснення російських військ назад до Криму, який росіяни встигли захопити до початку вторгнення.

Українська влада про Мелітополь

“Все повністю залежить від Мелітополя”, – заявив на вихідних Олексій Арестович, головний радник президента Володимира Зеленського. – Якщо Мелітополь впаде, вся російська оборона аж до Херсона розвалиться, і українські збройні сили вийдуть прямо до кордону з Кримом”.

Після того, як російські війська зазнали поразки на північному сході України і були змушені відступити з південного портового міста Херсон, вони намагаються укріпити оборонні позиції вздовж лінії фронту, яка простягається на сотні кілометрів. Українські сили продовжують повільно просуватися на півдні, але найбільш інтенсивні бої точаться на сході, де російські війська намагаються захопити місто Бахмут і Москва продовжує кидати солдатів у бій.

Зеленський заявив, що відключення електроенергії є “останньою надією” росіян. Українські збройні сили дають зрозуміти, що не хочуть давати російським військам часу на перегрупування та відновлення, завдаючи ударів по російських позиціях по всій окупованій території України. Деякі з найбільш помітних ударів були нанесені довкола Мелітополя.

Мелітополь був одним з перших міст, які російські війська захопили на початку війни, важливим елементом їхнього бажаного сухопутного мосту вздовж Азовського моря, що з’єднує дві області України, які вони або їхні маріонетки захопили в 2014 році: Крим на півдні і частини Донбасу на сході.

Визволення міста і його транспортних вузлів розірвало б цей міст і ускладнило б постачання і підкріплення російських сил на півдні України, але відвоювати місто є надскладним завданням. Найближча територія, яку утримують українські війська, знаходиться приблизно в 65 кілометрах на північ від Мелітополя.

Міський голова Федоров про неприємності у окупантів

Увечері 10 грудня українські війська атакували базу відпочинку “Привал мисливця” в Мелітополі, яку нібито займали кадирівці – багато хто з них загинув або був поранений. Мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що йдеться про приблизно 200 жертв.

Відеозаписи рятувальників на місці події, оприлюднені російськими державними ЗМІ, показали, що навіть коли російські сили працювали над гасінням пожежі в церкві, вони все ще оговтувалися від вибухів, що сталися в місті та навколо нього протягом вихідних. Мешканці повідомили про щонайменше 10 великих вибухів в ніч з суботи на неділю і вранці в неділю, хоча не було ясно, чи були деякі з них результатом роботи російських засобів ППО.

Пан Федоров повідомив, що об’єкт, відомий як “Привал мисливця”, використовувався російською розвідкою, і що десятки російських солдатів були вбиті, а ще сотні поранені та евакуйовані до Криму для надання медичної допомоги.

Колаборант Євген Балицький, призначений Росією голова тієї частини Запорізької області, яку Росія окупувала, підтвердив факт удару по комплексу, заявивши, що об’єкт був обстріляний, коли начебто “мирні громадяни” вечеряли в суботу ввечері.

Він сказав, що двоє людей загинули і 10 отримали поранення, і що база відпочинку була зруйнована. На відео з місця події видно кілька жертв, а сам комплекс охоплений полум’ям.

Нагадаємо, що минулого тижня на призначеного Кремлем заступника голови Мелітополя було скоєно замах на вбивство, повідомили російські державні ЗМІ, що стало продовженням низки замахів на маріонеткових московських чиновників в окупованій Україні. Вибухівка спрацювала біля мелітопольського чиновника Миколи Волика, коли він виходив зі свого будинку, повідомило російське державне інформаційне агентство “РИА Новости”.

У вівторок вдень у центрі міста пролунав гучний вибух, повідомив пан Федоров у своїй заяві. За його словами, за вибухом послідувала безперервна стрілянина. Не було одразу зрозуміло, що могло бути метою обстрілу, оскільки російські війська негайно перекрили дороги у цьому районі.

Що кажуть місцеві мешканці

Наталія, пенсіонерка, яка мешкає у Мелітополі, розповіла, що почала помічати великий наплив російських солдатів у південному місті наприкінці листопада. За її словами, вони захопили школи, і вона бачила, як російські солдати пересуваються зі зброєю та важкою артилерією до позицій у місті та навколо нього.

“Їх так багато скрізь”, – сказала Наталя, яка попросила не називати її прізвище з міркувань її безпеки.

Наталя також має будинок за містом і розповіла, що спостерігала, як російські літаки та гелікоптери пролітали так низько над цим районом, що вона могла бачити на них літеру “Z”, яка стала символом російського вторгнення.

На початку грудня російські війська майже закрили весь доступ до міста і з міста, сказав пан Федоров.

Полюючи на партизанів та інших осіб, які допомагають українській армії, російські сили встановили кілька блокпостів і обшукують автомобілі та людей, сказав пан Федоров.

Після кожного вибуху, за словами пана Федорова, російські силовики ходять по домівках. Якщо вони знаходять будь-яку українську символіку або зброю, навіть мисливську, вони забирають мешканців на допит, а деяких затримують на тривалий час.

Багатьох ув’язнених, за його словами, зараз змушують допомагати копати окопи навколо Мелітополя.

Переклад – Економічні новини