В ЗСУ назвали головні цілі оборони Бахмута. Щоденно в цьому місті українські захисники не дають ворогу досягти своєї мети, передає НСН.

Під Бахмутом росіяни намагаються прорвати оборону українських захисників в районі міста, а також біля Кліщіївки та Соледара. На цей напрямок армія РФ направила значну кількість своєї техніки та живої сили.

«Його головне завдання – прорвати систему нашої оборони, знайти слабкі місця. Вийти на оперативний простір і намагатися й надалі йти на Слов’янськ, Краматорськ, захопити наш український Донбас», розповів в ефірі телемарафону спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

В ЗСУ назвали головні цілі оборони Бахмута

Протягом багатьох місяців на цьому напрямку ЗСУ не дають ворогу здійснити свої плани.

«… тут дві головні цілі досягається Збройними силами України – ворог не може вийти на оперативний простір, не здатний далі проводити стратегічно-наступальну операцію і він зазнає щоденних величезних втрат», додав Череватий.

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