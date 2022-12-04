Чому Росія стала менше використовувати іранські дрони – в ЗСУ назвали причину

В ЗСУ розповіли, чому Росія стала менше використовувати іранські дрони, передає NNS.

На зниження інтенсивності їх запуску вплинули погодні умови.

«Будь-які літальні апарати, якими є дрони, виготовлені з пластику та з таких матеріалів, які чутливі до морозів та погодних умов. Ми маємо зараз лише тренування бомбардувальної авіації, яка здійснює переміщення, яке тренується з дозаправкою в небі. А дрони поки що призупинили свою діяльність», розповів помічник командувача об’єднаних сил ЗСУ зі стратегічних комунікацій Євген Силкін в ефірі телемарафону.

Він також зазначив, що Росія може накопичувати БПЛА та іншу зброю.

Чому Росія стала менше використовувати іранські дрони

«На жаль, у нас немає можливості зупинити постачання як дронів, так і бомб для Росії. Але ми отримуємо достатню кількість засобів протиповітряної оборони від західних партнерів. Наші військовослужбовці навчаються керувати цими комплексами, і зараз ми вже можемо говорити, що ми збиваємо близько 75-80% повітряних цілей. Це дуже добре. Але призупинити, на жаль, ми не можемо ці поставки зброї для Росії», додав Силкін.

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