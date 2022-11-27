Все зупиниться, буде хаос – російський генерал назвав нові цілі ракетних ударів в Україні

Російський генерал та депутат Держдуми Андрій Гурулєв назвав нову ціль російських окупантів для ракетних ударів по Україні. Це – банківська інфраструктура.

Про це він сказав у етері російських пропагандистів, передає NNS.

Гурулєв порадів ракетним ударам по Україні, він заявив, що зараз через відсутність електрики зупинилась українська промисловість, яка дає українцям можливість заробляти та виготовляти продукцію.

Він заявив, що наступною ціллю росіян буде наша банківська інфраструктура. Мета росіян – залишити українців без грошей. Таким чином терорист хоче занурити нашу державу у хаос, адже на його думку – зупиниться усе, і українці не зможуть отримувати зарплат.

От зараз працюємо по всій енергосистемі. До кінця доб’ємо, а далі є не лише логістика. Є банківська інфраструктура. Якщо розгромити центр банківських операцій – все зупинилося. Нічого нікуди не переведеш, карти не працюють, – сказав Гурулєв.

Також він закликав бомбити по залізничним центрам. Загалом у короткому 1,5 хв відрізку відео, яке шириться мережею, цей російський генерал наговорив на кілька кримінальних справ для суду над терористами з РФ.

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