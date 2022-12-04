Глава розвідки США Авріл Гейнс розповіла, чи можливий контрнаступ російської армії після зими.

Американська розвідка очікує, що в найближчі кілька місяців в Україні знизиться темп ведення бойових дій із обох сторін. Проте після зими окупаційні війська РФ навряд чи зможуть вдатися до контрнаступу. Водночас українці в цей період не знизять волі до опору, попри атаки агресора на критичну інфраструктуру країни.

Про це на щорічному форумі національної оборони імені Рейгана 3 грудня заявила директорка Національної розвідки США Авріл Гейнс, передає NNS з посиланням на Reuters.

За її словами, фахівці-розвідники вже спостерігають “певне зниження темпів конфлікту”, яке, як очікується, триватиме наступні кілька місяців. У цей час і Україна, і Росія намагатимуться підготуватися до майбутнього контрнаступу.

“Насправді у нас є певний скептицизм щодо того, чи будуть росіяни насправді готові це зробити. Я думаю, що українці будуть більш оптимістично налаштовані в цьому питанні”, – зазначила Гейнс щодо наступальних можливостей обох сторін.

Директорка нацрозвідки США каже, що метою ударів РФ по енергетичній інфраструктурі України, які почалися з жовтня, частково був підрив волі українців до опору.

“На мій погляд, жодних доказів того, що вона (воля до опору) просто зараз, на нинішньому етапі, була підірвана, немає”, – зазначила вона.

Гейнс водночас припустила, що з часом вплив ударів по енергоінфраструктурі України може стати більш очевидним.

“Наскільки це вплине, буде залежати від того, на що підуть росіяни, на що вони здатні, наскільки стійкою буде критична інфраструктура України, наскільки ми зможемо допомогти українцям її захистити. Економіка України страждає дуже сильно… Очевидно, що руйнування енергосистеми матиме вплив і на неї”, – підсумувала глава розвідки США.

Також під час виступу на форумі вона зазначила, що російський диктатор Володимир Путін здивований провалом своєї армії в Україні й може на деякий час зменшити апетити щодо цілей війни. Водночас він не відмовиться від планів щодо захоплення країни у довгостроковій перспективі.

Джерело: Reuters

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