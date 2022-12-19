Українські діти просять у Святого Миколая перемоги – Олена Зеленська показала їхні листи, які неможливо читати без сліз

Цього року українські діти просять просять у Святого Миколая не цукерок, а перемоги. Перша леді України Олена Зеленська опублікувала цитати з їхніх листів, передає НСН.

Зокрема, за її словами, восьмирічна Евеліна написала: «Святий Миколаю, принеси воїнам зброю, одяг, їжу, щоб їм було тепло».

Маленький Антон написав, що тато хотів подарувати йому телефон, однак загинув на війні.

«Шановний святий Миколаю, допоможи ЗСУ дістатися Рубіжного», написала дитина з Луганщини.

«Це листи дітей до Святого Миколая, які публікують у соцмережах волонтери та мами. Листи, у яких діти мали б просити солодощі, іграшки й гаджети, – усе, чого зазвичай хочуть діти в усьому світі. Натомість вони просять, щоб тато чи брат повернувся додому, теплий одяг і повербанк, і всі без винятку діти просять у Миколая перемоги», наголосила Зеленська.

За її словами, ці листи неможливо читати без сліз, бо «жодна дитина не має знати, що таке війна. Не має думати про неї, коли пише про свої мрії».

«У День Святого Миколая мені найбільше хочеться, щоб мир, про який просять діти, якомога швидше повернувся до наших осель, а з ним і безтурботні дитячі бажання, приємна святкова метушня дорослих і те звичайне життя, яке має бути для дітей нормою, а не дивом», підкреслила Зеленська.

Джерело