У Польщі в Любліні двоє чоловіків почали чіплятися до української родини, застосовували до них нецензурну лайку і почали бити.

Про це повідомляє НСН з посиланням на tokfm.pl.

Приблизно о 21 вечора 7 січня у центрі Любліна двоє громадян Польщі причепилися до української сім’ї, яка поверталася з прогулянки.

Чоловіки просили в українки, її 13-річного сина та старшої вагітної доньки цигарки, а пізніше почали кричати на них, використовуючи нецензурну лексику. Зокрема зловмисники скандували: “Геть з Польщі”.

Після того, як підліток пригрозив викликати поліцію, чоловіки накинулися на них з кулаками. Вони повалили хлопця на землю, били кулаками по голові й намагалися відібрати телефон. Вагітну дівчину вони штовхали, залишивши на тілі низку синців.

За словами постраждалих, попри їхні крики, спочатку ніхто не реагував й не намагався їм допомогти. Однак невдовзі на місце прибула поліція. Припускають, що її викликали свідки.

Нападникам вдалося втекли, але потерпілі встигли їх сфотографувати на телефон, тому поліція швидко затримала зловмисників.

Нападниками виявилися 25-річний та 30-річний жителі Люблінського воєводства. Зараз триває розслідування за фактом побиття неповнолітнього хлопця та образ через національну приналежність.

Повідомляється, що потерпіла українка приїхала до Любліна у березні 2022 року разом із 13-річним сином – вони втікли від війни. Вона обрала Люблін, тому що її старша донька навчалася і жила тут вже кілька років.

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