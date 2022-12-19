У Житомирській області український захисник всиновив вісьмох дітей-сиріт. Їх батьки підірвалися на міні, коли їхали на машині.

Трагедія сталася 7 грудня в Олевській громаді Житомирської області, яка межує з Білоруссю.У той день 38-річний чоловік разом зі своєю 32-річною дружиною їхали на машині до села й підірвалися на ворожій міні.

Через трагічну подію у родині Дубовець залишилися сиротами 8 неповнолітніх дітей. Найстаршому хлопчику 13 років, наймолодшій дитині – 2 місяці. Заяву на їх опікунство подав рідний дядько дітей. Йому 24 роки, він захищає Україну.

Український захисник всиновив вісьмох дітей-сиріт

Напередодні Дня святого Миколая до родини Дубовець з подарунками завітала міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

«Під час війни багато трагедій. Але життя має йти далі. Завдяки от такому молодому хлопцю, який взяв на себе відповідальність за вісьмох діток. А наше з вами завдання – зробити так, щоб такий хлопець знав, що він не сам», написала вона у соціальній мережі «Фейсбук».

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