Автошколи та сервісні центри змінили маркування навчальних авто. З чим пов’язані такі зміни

Про це повідомили у Головному сервісному центрі МВС, передають Новини України – НСН.

Навчальні авто змінили маркування на автомобілях, які задіяні у підготовці водіїв. Тепер буде “Н” замість “У”.

Автошколи та сервісні центри замінили знак на автомобілях, які задіяні у підготовці водіїв, з “У” на “Н” з 4 травня 2024 року.

Зміни передбачають заміну літери “У” на “Н” на тих автомобілях, які використовуються для практичного навчання та складання іспитів. Тобто замість “Учбовий транспортний засіб” буде “Навчальний транспортний засіб”. Відповідно, чорну букву “У” замінять на букву “Н”.

В українській мові відсутнє слово “навчальний”. Ця зміна покликана привести правила у відповідність до норм української мови та усунути неточності у позначенні транспортних засобів, задіяних у процесі підготовки водіїв.

В Україні з 4 травня змінили маркування навчальних авто – які зміни відбулися

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