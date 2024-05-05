Фінансова допомога для ВПО у запоріжжі видаватиметься на виготовлення цивільних документів
Відкрита реєстрація від DRC на фінансову допомогу для ВПО на виготовлення цивільних документів у Запоріжжі.
Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на Моя Допомога
Представництво Датської ради у справах біженців (DRC) з травня 2024 року починає надавати ВПО, які мають соціальні пільги, цільову фінансову допомогу у вигляді сплати за адміністративні послуги виготовлення цивільних документів. Після реєстрації з вами звʼяжуться фахівці. Кількість учасників отримання допомоги обмежена.
Фінансова допомога для ВПО у Запоріжжі на виготовлення документів – як зареєструватись
Фінансову допомогу можна отримати за такі послуги:
- Оформлення внутрішнього паспорту громадянина України
- Оформлення паспорту громадянина України для виїзду за кордон
- Оформлення нотаріальних довіреностей
- Виготовлення технічного паспорту на житло
- Державна реєстрація права власності на нерухоме майно
Перелік документів для участі в програмі:
- засвідчена копія паспорту
- засвідчена копія РНОКПП
- засвідчена копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи
- реквізити IBAN-рахунку/довідка банку
Реєстрація за посиланням.
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