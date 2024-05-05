5
Тег:
Cуспільство
5

Фінансова допомога для ВПО у Запоріжжі на виготовлення документів – як зареєструватись

Автор -
Журналіст
Фінансова допомога для ВПО у Запоріжжі на виготовлення документів – як зареєструватись

Фінансова допомога для ВПО у запоріжжі видаватиметься на виготовлення цивільних документів

Відкрита реєстрація від DRC на фінансову допомогу для ВПО на виготовлення цивільних документів у Запоріжжі.

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на Моя Допомога

Представництво Датської ради у справах біженців (DRC) з травня 2024 року починає надавати ВПО, які мають соціальні пільги, цільову фінансову допомогу у вигляді сплати за адміністративні послуги виготовлення цивільних документів. Після реєстрації з вами звʼяжуться фахівці.  Кількість учасників отримання допомоги обмежена.

Фінансова допомога для ВПО у Запоріжжі на виготовлення документів – як зареєструватись

Фінансова допомога для ВПО у Запоріжжі на виготовлення документів – як зареєструватись

Фінансову допомогу можна отримати за такі послуги:

  • Оформлення внутрішнього паспорту громадянина України
  • Оформлення паспорту громадянина України для виїзду за кордон
  • Оформлення нотаріальних довіреностей
  • Виготовлення технічного паспорту на житло
  • Державна реєстрація права власності на нерухоме майно

Перелік документів для участі в програмі:

  • засвідчена копія паспорту
  • засвідчена копія РНОКПП
  • засвідчена копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи
  • реквізити IBAN-рахунку/довідка банку

Реєстрація за посиланням.

Ще новини України: Нова фінансова допомога від ООН в Україні – хто може отримати

Схожі публікації

Розділи
Назад
Важливі
Новини
Lite
Допо-га
×