Фінансова допомога для ВПО у запоріжжі видаватиметься на виготовлення цивільних документів

Відкрита реєстрація від DRC на фінансову допомогу для ВПО на виготовлення цивільних документів у Запоріжжі.

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на Моя Допомога

Представництво Датської ради у справах біженців (DRC) з травня 2024 року починає надавати ВПО, які мають соціальні пільги, цільову фінансову допомогу у вигляді сплати за адміністративні послуги виготовлення цивільних документів. Після реєстрації з вами звʼяжуться фахівці. Кількість учасників отримання допомоги обмежена.

Фінансова допомога для ВПО у Запоріжжі на виготовлення документів – як зареєструватись

Фінансову допомогу можна отримати за такі послуги:

Оформлення внутрішнього паспорту громадянина України

Оформлення паспорту громадянина України для виїзду за кордон

Оформлення нотаріальних довіреностей

Виготовлення технічного паспорту на житло

Державна реєстрація права власності на нерухоме майно

Перелік документів для участі в програмі:

засвідчена копія паспорту

засвідчена копія РНОКПП

засвідчена копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи

реквізити IBAN-рахунку/довідка банку

Реєстрація за посиланням.

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