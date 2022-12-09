На Житомирщині подружжя підірвалося на міні: сиротами залишилися 8 дітей

На Житомирщині сталася жахлива трагедія, яка осиротила вісьмох дітей. Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає НСН.

Подія сталася вдень 7 грудня в Олевській громаді. На дорозі між селами підірвався автомобіль, в якому рухались місцеві чоловік і жінка. На жаль, подружжя загинуло. Розпочато кримінальне провадження.

Повідомлення про вибух автомобіля на дорозі надійшло до відділення поліції №2 (Олевськ) Коростенського райуправління близько 15 години. На місце події виїжджали працівники слідчо-оперативної групи та представники інших екстрених служб.

Попередньо відомо, що місцеве подружжя, 38-річний чоловік і його 32-річна дружина, рухались автомобілем «Форд Транзит» по дорозі із с. Сущан у напрямку с. Копища. На певному відрізку їх авто опинилось на узбіччі, де автомобіль підірвався, попередньо на міні. Унаслідок цього подружжя загинуло.

Під час огляду місця події фахівці зафіксували наявні свідчення вибуху. У рамках розпочатого за фактом загибелі людей кримінального провадження будуть проведені необхідні експертні дослідження для встановлення всіх обставин.

Через трагічну подію сиротами залишились 8 дітей, усі неповнолітні. Нині вони під наглядом родичів.

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