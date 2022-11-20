В Мінреінтеграції розповіли, як будуть відновлювати звільнений Херсон і Миколаївщину

В Мінреінтеграції розповіли, як будуть відновлювати звільнений Херсон і території Миколаївщину. На ці території вже повертається нормальне життя. Повідомляє NNS.

Сьогодні звільнений Херсон й території Миколаївської області потребують потужної допомоги як з боку української влади, так і міжнародних організацій.

Як будуть відновлювати звільнений Херсон і Миколаївщину

Вже визначено першочергові кроки для відновлення нормального життя на звільнених територіях. А саме:

провести розмінування будівель, громадських місць, доріг;

налагодити електро- та водопостачання;

відновити роботу державних установ та державних реєстрів;

відрегулювати надання людям гуманітарної та кеш-допомоги;

забезпечити теплом та обігрівом: генераторами та паливом для них;

доставити найбільш вразливим родинам безкоштовну паливну деревину до настання зими;

допомогти виїхати на зиму в більш безпечні місця літнім та маломобільним людям.

За словами Віцепрем’єрки Ірини Верещук, ті мешканці Херсона та Миколаївщини, чиї оселі зруйновані, кому буде складно взимку через відсутність умов, можуть на декілька місяців виїхати. На них чекають в більшості регіонів країни.

«Держава бере на себе увесь процес – від транспортування до надання прихистку, соціальної та грошової допомоги тощо. У влади на це є кошти, розуміння, що треба робити, і головне», розповіла Ірина Верещук.

Джерело

Як виглядає звільнений Херсон і що відбувається у місті (фото, відео)