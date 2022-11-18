Як виглядає звільнений Херсон і що відбувається у місті (фото, відео)

Визволення Херсона стало грандіозною подією і однією з найкращих подій цієї осені. Вся Україна раділа разом з місцевими мешканцями, коли до міста заходили ЗСУ. Як виглядає звільнений Херсон зараз і що у ньому відбувається, розповість NNS.

Новинами про життя міста ділиться місцевий телеграм-канал Херсон. Тут повідомляють, що у місті ще практично всі заклади закриті. Працюють лише одиниці.

Досі актуальна стихійна торгівля – явище, яке міцно увійшло в життя херсонців під час окупації. На вуличних прилавках можна купити різні товари – від ліків до алкогольних напоїв. Така торгівля допомагала мешканцям виживати довгі 8 місяців, коли тут «була росія».

В Херсоні потрохи з‘являються вакансії.

Маршрутки ходять. Також їздять таксі.

В цілому на вулицях людей не багато. Переважно вони скупчуються біля точок зв‘язку, де роздають інтернет і можна зарядити телефони.

На головній площі роздають гуманітарну допомогу, можна отримати сім-карти від Водафону. Волонтери годують охочих гарячою їжею. Також гуманітарку розвозять по районах – хліб, воду, продуктові набори.

У місті, де окупанти, тікаючи, підірвали об’єкти критичної інфраструктури, досі немає стабільного водопостачання – воду набирають із річки.

Українських воїнів продовжують зустрічати з посмішкою та просять фото на згадку. Після довгих місяців окупації тут майоріють українські прапори – в руках у школярів та на дитячих візках, на держустановах та простих будинках.

Як виглядає звільнений Херсон: фото

Після поїздки на деокуповану Херсонщину стало зрозуміло одне – наші люди там потребують великої допомоги. Росіяни не лише вбивали, мінували, але й обікрали всі міста та селища. Там немає, фактично, нічого, – написав сьогодні у своєму ТГ-каналі Кирило Тимошенко.

Для якнайшвидшого забезпечення населення всім необхідним було визначено 3 основні області, які будуть допомагати Херсонщині. Це Миколаївська, Одеська та Дніпропетровська області, які вже забезпечують гуманітарну допомогу.За словами Тимошенка, їхні представники доставляють їжу, воду, медикаменти, паливо, генератори, техніку (будівельну, пожежну, швидкі, автобуси).

Всі області також отримали задачі по забезпеченню необхідної допомоги, яку сформувала Херсонська ОВА. Вчора Волинська і Закарпатська області вже надіслали гуманітарні вантажі.

Крім того, всі області формують бригади людей з технікою для відрядження до Херсонської області для відновлення всієї інфраструктури – енергетичної, газової, водної, дорожньої тощо.

Протягом найближчого часу відвідати Херсонщину мають Голови ОВА усіх областей.

Вже скоординована робота щодо відновлення електропостачання.

Наша амбітна мета, щоб світло з’явилося вже цього тижня, – каже Тимошенко.

Сьогодні в Херсон було доставлено гуманітарну допомогу з Дніпропетровщини. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.