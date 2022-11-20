Українцям виплачуватимуть 5000 грн допомоги на дітей – як подати заявку

Через війну багато дітей в Україні втратили одного або обох батьків. Як в таких випадках отримати 5000 грн допомоги на дітей.

Допомогу анонсував Фонд імені блаженного священномученика Климентія Шептицького за підтримки Урядів України та Польщі, вона надається дітям-сиротам до 18 років, передає NNS.

Подати заявку на отримання допомоги можна до 30 листопада. Перша виплата прийде вже протягом перших двох тижнів після подачі необхідних документів.

Як отримати 5000 грн допомоги на дітей

Щоб оформити виплату потрібно заповнити заявку на сайті Фонду. Слід зробити наступне:

Якщо у дитини є один з батьків, то потрібна його копія документів, або ж копія документу опікуна, який виступатиме бенефіціаром. Також, потрібно відсканувати документ, який підтверджує особистість дитини.

Скан копії свідоцтва про народження дитини.

Скан копії про смерть одного або обох батьків.

Якщо батьки не померли, а рахуються зниклими безвісти, то скан копії такого документа.

Скан копії документа, який посвідчує, що над дитиною встановлена опіка.

Якщо в процесі заповнення анкети виникли якісь питання, уточнювати їх можна за телефоном: +38 (093) 213-76-96 Оксана Похода.

Відповіді на поширені запитання щодо надання допомоги за цим посиланням: https://sheptytskyfund.pl/index.php/1-2/

Грошова допомога українцям – які виплати можуть отримати переселенці