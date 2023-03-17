Кому вигідна затяжна війна в Україні – Данілов назвав ймовірних союзників РФ

Секретар РНБО Олексій Данілов назвав країни, яким може бути вигідна затяжна війна в Україні і від яких Росія чекає на допомогу.

Про це Данілов розповів в інтерв’ю «Радіо Свобода», передає НСН.

Затяжна війна в Україні вигідна не лише Росії

Відповідаючи на запитання щодо обрання Кремлем тактики затяжної війни з розрахунку на втому Заходу та українську психологічно-емоційну втому, Данілов зазначив, що “на жаль, це позиція не тільки Росії”.

“На жаль, це позиція не тільки Росії. Є країни, які цю позицію підтримують. З урахуванням того, що кожна країна має свій власний інтерес, має свій власний зиск з тих чи інших подій, які відбуваються у світі. Ми маємо бути свідомі цих речей. Маємо розуміти і робити певну корекцію на ці речі. Я можу сказати, що надія Росії, що вони її будуть тягнути дуже довго, Щоправда, у них внутрішній потенціал вже перебуває на певній межі”, заявив Данілов.

Росія активно шукає союзників

За його словами, це перш за все Іран, який допомагає РФ на сьогодні зброєю, “це ще кілька країн, які є в зоні ризику, але вони ще не перейшли ту межу”.

“Єдине, що їм треба для того, щоб підсилюватися, їм треба залучати інші країни. Нам ці країни відомі. Це перш за все Іран, який допомагає їм на сьогодні зброєю, це ще є декілька країн, які є в зоні ризику, але вони ще не перейшли ту межу. І, звичайно, є велике сподівання у росіян на великий Китай, що Китай буде допомагати Росії. Ми не розуміємо, для чого Китаю допомагати Росії, для чого потрібна ця річ. Тому що Китай — велика країна, країна, яка має свій шлях розвитку. І чи буде поєднання цих речей, тоді треба розуміти, як на це має реагувати світ. Майте на увазі, що якщо ви подивитеся торговельні баланси Китаю, то найбільші обсяги торгівлі Китай має зі США і з ЄС. Це ж не значить, що вони мають припинити ці речі. Є різні процеси. Є питання торгівлі, є питання інше, а є питання військові. От ця межа, розмежування цих речей — вона є дуже і дуже важливою та чутливою”, сказав секретар РНБО.

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