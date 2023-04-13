Війна в Україні не завершиться до кінця 2023 року – «злиті» дані американської розвідки

«Злиті» документи розвідки США свідчать про те, що війна в Україні перетворюється в затяжний конфлікт, що триватиме «далеко після 2023 року».

Про це пише Reuters з посиланням на «злиті» у мережу дані американської розвідки, передає НСН.

Відповідно до «злитих» секретних документів, США вважають, що російсько-українська війна може затягнутися значно довше кінця 2023 року, а битва за Донбас до кінця цього року може зайти в глухий кут.

Один із документів від 23 лютого 2023 року свідчить про те, що росія навряд чи зможе захопити Донбас у 2023 році.

«Наполеглива російська кампанія виснаження сил на Донбасі, швидше за все, зайде в глухий кут, що перешкоджатиме досягненню мети Москви — захопити весь регіон у 2023 році», йдеться у документі.

Там пояснюють, що ця тактика призвела до скорочення російських сил і запасів боєприпасів до рівня, який, якщо не буде непередбачуваного відновлення, може виснажити російські сили. Це може призвести до затяжної війни після 2023 року.

Також у мережі опинилися нібито оцінки розвідки Міністерства оборони США про втрати України та росії. Там зазначається, що російська армія втратила від 35,5 до 43 тисячі вбитими та від 154 до 180 тисячі — пораненими. Водночас втрати Сил оборони України нібито становлять від 15,5 до 17,5 тисячі загиблими та від 124,5 до 131 тисячі — пораненими.

Також у документах військової розвідки США стверджується, що і росія, і Україна мають «помірну» бойову стійкість – це означає, що обидві сторони, ймовірно, зможуть продовжувати воювати ще деякий час.

Reuters проаналізувало понад 50 документів під грифами «Таємно» і «Цілком таємно», які вперше з’явилися в соціальних мережах у березні. Агентство не змогло підтвердити їхньої достовірності.

Як відомо, протягом останніх тижнів у соцмережах опублікували величезну кількість документів американської розвідки. У зв’язку з цим Міністерство юстиції США розпочало розслідування витоку, що може тривати кілька місяців.

Водночас аналітики помітили, що деякі документи, схоже, були змінені.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що оприлюднені документи — це суміш правдивої та хибної інформації. Проте він наголосив, що навіть правдиві дані більше не актуальні.

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