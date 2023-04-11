Найвідоміший пілот ВПС США заявив, що готовий воювати на боці України (відео)

Пілот ВПС США, Ден Гемптон, каже, що для нього було б честю захищати Україну.

Про це він розповів в ексклюзивному інтерв’ю Фактам тижня, передає НСН.

Пілот, який за 20 років служби у ВПС США здійснив 151 бойовий виліт на винищувачі F-16, відомий також як вбивця зенітно-ракетних комплексів, нещодавно заявив, що готовий стати на захист повітряного простору України.

Ден Гемптон служив у Військово-повітряних силах США з 1986 до 2006 року, він є чи не найвідомішим американським льотчиком та став прообразом головного героя у блокбастері Top Gun: Maverick із Томом Крузом у головній ролі.

Пілот F-16 брав участь у багатьох конфліктах, серед яких війна в Перській затоці, в Іраку та у Косово. За його словами, російсько-українська війна є іншою, оскільки є питанням національного виживання України.

Це дає усім українським військовим дуже велику перевагу. Я не думаю, що більшість росіян знає, навіщо вони тут (в Україні, – Ред.), каже Гемптон.

Пілот зізнається, що його найнебезпечніші місії були пов’язані з полюванням, зокрема, на російські зенітно-ракетні комплекси. Гемптон впевнений, що це більш небезпечно, ніж битися у повітрі з іншими літаками. Сам пілот каже, що на його рахунку понад 20 знищених ворожих ЗРК.

Усі супротивники, з якими я воював, використовували російські системи ЗРК, і більшість з них використовуються у війні в Україні. Наприклад, ЗРК Куб, ТОР, С-300. Ці системи росіяни продавали усім, тому я бився з ними багато разів. Їх можна розбити, і ваші пілоти довели це, каже Гемптон.

Американський льотчик в основному виконував бойові завдання на багатоцільовому літаку F-16, який, ймовірно, є найпопулярнішим літаком в країнах – членах НАТО.

За словами Гемптона, перевага зазначеного винищувача в тому, що в кабіні все зроблено для зручності пілота.

У наших літаках пілот є центральним комп’ютером. Усі датчики, усі дисплеї, авіоніка, зброя – усе проходить через пілота. Ми вдягаємо спеціальні шоломи, які дозволяють нам ніколи не дивитися униз, в кабіну. Ми можемо дивитися куди забажаємо – і всі націлювання, зброя, інформація просто перед нами. Пілот, якщо він добре обізнаний, може робити майже все. У вас під рукою, поки ви літаєте, є чотири або п’ять видів зброї, які ви можете використовувати. Просто дивлячись у цьому напрямку, ви можете дуже-дуже швидко доставити потрібну вам зброю туди, куди ви хочете, каже він.

Американський пілот впевнений, що МіГ-29, на яких він також літав, на 30 чи 40 років позаду літаків США, оскільки в радянсько-російських винищувачах багато датчиків та кнопок.

Звичайно, у нас є резервні копії (датчиків та кнопок, – Ред.). Але більшість основних дисплеїв схожі на екрани. Це просто інший, більш просунутий спосіб польоту, щоб пілот зміг робити це, каже він.

Ден Гемптон переконаний, що українські пілоти готові до американських багатоцільових винищувачів. Водночас поставки F-16 Україні мали б величезне значення, а після рішення про ЗРК Patriot та танки Leopard американські винищувачі є найочікуванішою поставкою для України.

Гемптон каже, що не знає, чи поставлять Сполучені Штати Повітряним силам ЗСУ F-16, оскільки це робота політиків.

Я б не намагався вгадати, про що думають у Білому домі. Якщо літаки можуть бути передані з США або з іншої країни, то вам все одно потрібно мати усе, що робить літак летальним. Ви повинні мати технічне обслуговування, зброю, людей, які можуть доглядати за літаками та підтримувати їх в польоті. Справа не лише в тому, щоб отримати кілька літаків і кількох пілотів, це набагато складніше, каже він.

Американець впевнений, що порівняно з російськими винищувачами Су-35, американські F-35 набагато досконаліші за майже усіма параметрами.

За словами Гемптона, в небі росіяни діють так само, як і на землі – намагаються взяти кількістю, а не креативністю, яку демонструють українські пілоти.

У них дуже-дуже неправильні уявлення про сучасний повітряний бій. І я не сумніваюся, що ваші пілоти це вже зрозуміли. Коли ви врешті-решт отримаєте нові типи літаків, українська авіація стане ще більш непереможною, каже пілот.

Гемптон зазначає, що радари F-16 цілком здатні виявляти безпілотники та крилаті ракети росіян, а зброя на американських винищувачах також здатна їх збивати. Водночас F-16 ефективніший для підтримки сухопутних військ з повітря, а також для знищення ракет земля-повітря з російської сторони чи, як приклад, для збиття ворожих літаків МіГ чи Су, впевнений він.

Нещодавно Ден Гемптон заявив, що готовий воювати за Україну. В інтерв’ю він уточнив, що мав на увазі.

По-перше, я мав на увазі, що я буду першим, що піде волонтером. Я не думаю, що українська авіація потребує нашої допомоги, бо ви робите фантастичну роботу. Я хотів сказати, що є достатньо людей, які бажають взяти участь у цьому. Якщо б нас колись попросили піти (на війну з Росією, – Ред.), то я б, звичайно, став добровольцем. Було б честю воювати на вашому боці. Це було б правильно, тому, якби мене попросили, я б точно пішов, пояснив льотчик.

Пілот ВПС США каже, що короткостроковим рішенням для України є найняти досвідчених льотчиків, які вже опанували американські винищувачі, замість того щоб українським пілотам опановувати їх з самого початку.

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