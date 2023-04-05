Пасажирський літак таємно вилетів з аеропорту Бориспіль: що відомо про борт і де він приземлився

Пасажирський літак ввечері 4 квітня таємно вилетів з аеропорту Бориспіль що під Києвом.

Boeing 737 української компанії SkyUp перебував у Борисполі з самого початку повномасштабного вторгнення, передає НСН з посиланням на avianews.com.

Зазначається, що пілоти борта з реєстрацією UR-SQP увімкнули передавач літака в небі недалеко від Чернівців. Завдяки цьому повітряне судно зафіксував онлайн-радар Flightradar24.

Літак приземлився у румунському місті Ясси 4 квітня о 20.06.

На момент початку російського вторгнення SkyUp встиг евакуювати з України майже всі літаки. В аеропорту Бориспіль залишався лише один борт – Boeing 737-800 із реєстрацією UR-SQP.

Вночі 24 лютого 2022 року пілоти підняли цей літак у небо та взяли курс на Кишинів.

Проте після вильоту з Борисполя диспетчери наказали льотчикам повернутися до аеропорту вильоту. Це було пов’язано з тим, що небо над Україною закрили для цивільних літаків.

До цього з відкритих джерел було відомо лише про одну успішну евакуацію літаків з аеропорту Бориспіль.

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