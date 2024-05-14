Водії в Україні знову можуть замовляти індивідуальні номерні знаки на своє авто. Така послуга була тимчасово призупинена

Послуга із замовлення індивідуальних номерних знаків була тимчасово призупинена через погіршення воєнної безпеки в місцях розташування виробничих потужностей.

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на сайт Головного сервісного центру МВС України.

Власники ТЗ можуть знову замовляти індивідуальні номерні знаки онлайн. Це можна зробити у Кабінеті водія.

Також послуга доступна при особистому зверненні до будь-якого зручного сервісного центру МВС.

Українські водії знову можуть замовити індивідуальні номерні знаки

Вартість послуги:

спецпродукція (номерний знак) для легкових авто – 204 грн;

спецпродукція (номерний знак) для мотоциклів – 92,4 грн;

три символи (мінімальне замовлення) – 300 грн;

кожний наступний (до восьми символів) – 90 грн;

графічний елемент – 500 грн.

Отримати індивідуальний номерний знак можна:

самостійно;

з доставкою на відділення “Нової Пошти”.

Послуга із виготовлення індивідуальних номерних знаків надається до 40 днів.

Зазначається, що індивідуальний номерний знак – це додаток до номерного знаку державної реєстрації транспортного засобу за індивідуальним замовленням власника. Напис є унікальним і не може повторюватись.

Номерний знак для легкових автомобілів може містити від трьох до восьми символів – від трьох до восьми літер чи від трьох до семи літер і цифр. А напис для мотоциклів – від трьох до шести символів – від двох до п’яти літер і цифр. Індивідуальний номерний знак має містити не менше ніж дві літери.

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