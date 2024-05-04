Законсервовані скарби на дні Каховського водосховища: могильник пізньої бронзи, кераміка скіфів – просто на поверхні!

Законсервовані скарби на дні Каховського водосховища відкрилися оку людей, які живуть у прибережних населених пунктах, минулого літа. Те, що з 1957 року було приховано товщею води, раптом вивільнилось. І перед нами постала історія як вона є.

Попри шок від підриву ГЕС і знищення Каховського водосховища, мешканці Нікопольщини, Криворіжжя, Херсонщини, затамувавши подих слідкували за новинами про дивовижні знахідки на дні водойми, яке оголилося. Ми не раз писали про це. І ще будемо писати, адже роботи для археологів та істориків там – прірва. А це означає, що буде з’являтися нова цікава інформація.

Не виключення селище Нововоронцовка – на Херсонщині. Воно теж стояло на березі Каховського водосховища, а у червні 2023 року раптом опинилося у нових, незвичних умовах. Люди переживали стрес. Але було водночас і страшенно цікаво.

Про знахідки на дні колишнього Каховського водосховища та про історію селища Нововоронцовка розповів очільник Нововоронцовської селищної військової адміністрації Андрій Селецький в інтерв’ю Новинам Приазов’я.

І тут слід трохи зупинитися трохи на постаті пана Андрія. А він – персона, можна сказати, легендарна.

Андрій Селецький став очільником адміністрації вже після того, як ЗСУ вигнали росіян з правого берега Херсонщини. До повномасштабної війни чоловік працював гідом – адже він краєзнавець, закоханий у свою малу Батьківщину та її історію. А коли окупанти підійшли впритул до Нововоронцовки і стояли півроку впритул до неї, пан Андрій не став виїжджати – не зміг кинути селище та його мешканців. З ризиком для життя волонтерив, допомагав землякам – проводив евакуацію, завозив гуманітарку. А ще – регулярно інформував у Фейсбуці про ситуацію в селищі та в окупованих населених пунктах Нововоронцовської громади. Саме завдяки йому українці могли дізнаватися, що там відбувається. Чоловік підтримував земляків морально, робив усе, аби вони не падали духом.

І от тепер він очолив своє рідне селище.

За ті пів року я ледве не загинув чотири рази та ще два рази ледве був не розстріляний. Попри це, я допомагав, допомагаю і буду допомагати людям як волонтер. Крім того, зараз я ще став чиновником. Тож нині працюю над тим, аби налагодити роботу органів місцевого самоврядування, які під час окупації, на жаль, у нас не діяли. А також необхідно допомогти людям адаптуватися до нових реалій: відновити та відбудовувати те, що було знищено під час воєнних дій. Планка максимум для мене – це зробити світ кращим, ніж він був до війни. Принаймні в межах однієї громади», – розповів Андрій Селецький виданню «Херсон плюс»

Але повернемося до скарбів на дні Каховського водосховища.

Після руйнування Каховської дамби селище перестало бути прибережним й повернулося до свого звичного стану. Тепер на території, що була вкрита водою, Андрій Селецький, за його словами, знаходить чимало пам’яток із попередніх епох.

«Це наскільки прекрасний шанс побачити законсервовану історію на території, на яку з 1957 року не ступала нога людини. Тоді ще не було металодетекторів та великої кількості сміття. Така історія законсервувалася на всьому Великому Лузі в тому числі на затоплених населених пунктах. Коли трапилась Каховська трагедія я почав фотографувати і збирати артефакти, що лежали прямо переді мною. Водосховище не внесло ніяких змін в структуру вулиць, в фундаменти й навіть у археологічні пам’ятки, які були затоплені, – розповів глава адміністраці\

Він каже, що вдалося навіть локалізували могильник епохи пізньої бронзи, який тепер просто лежить на поверхні; а ще локалізували пізньоскіфське поселення із багатою керамікою із наконечниками які лежать просто вимиті в глині.

Ця застигла історія є унікальною для України, – захоплено розповідає Селецький

Тепер очільник Нововоронцовської РВА хоче провести реновацію місцевого краєзнавчого музею, в експозиції якого посутніх змін не відбувалося з 1960-х років.

Також чиновник каже, що селище, безперечно, потрібно перейменовувати в межах закону про деколонізацію, однак поки що громада лише обмірковує нову назву.

Чому треба перейменувати Нововоронцовку

Тому що свою нинішню назву селище отримало на честь російського графа Воронцова, який хоч і дбав про придбану ним територію, але все ж був окупантом в Україні.

Воронцов став власником селища у 1821 році, після смерті барона Карла-Густава фон Сталя, який володів населеним пунктом до цього.

Новий власник назвав своє придбання Нововоронцовкою тому, що вже мав одне село у Воронезькій губернії, назване на честь його роду Воронцовкою.

Російський граф багато інвестував в розбудову своєї приватної власності. Зокрема, на його кошти було закладено великий парк та водопровід, а також чотири рази на рік проводили ярмарки.

Але ж він не створив Нововоронцовку, не побудував. Український Населений пункт існував тут задовго до нього. І мав інші назви.

За даними істориків, селище на березі Дніпра виникло щонайпізніше у 18 столітті в безпосередній близькості до загальновідомих січей запорожців: Базавлуцької, Чортомлицької та Підпільницької.

На одній із російських мап кінця 18 століття на території Нововоронцовки зафіксоване (імовірно, козацьке) поселення із назвою Терновка.

А вже за кілька років поселення стало Миколаївкою – за іменем Ніколая Архарова, чиновника Катерини II, що першим отримав території поблизу січей у власність.

Сьогодні, коли ми позбавляємося усього, що нагадує нам про колоніальний період і поневолення Російською імперією, в той час, коли росіяни щодня нищать нас, Нововоронцовка має бути перейменованою. Хоч це, як і скрізь, і зустрічає певний опір у місцевих мешканців….

Детальніше про знахідки на дні Каховського водосховища, про Нововоронцовку і її історію – в цікавому сюжеті Новин Приазов’я нижче.

Законсервовані скарби на дні Каховського водосховища: відео

Законсервовані скарби на дні Каховського водосховища: могильник пізньої бронзи, кераміка скіфів – просто на поверхні!

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