На Запоріжжі вежа Vodafone зупинила російську ракету (фото)

На Запоріжжі у селищі Комишуваха базова станція мобільного зв’язку Vodafone зупинила російську ракету.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає НСН.

Федоров не уточнив, коли саме це сталося. Проте зазначив, що, попри пошкодження, вже наступного дня зв’язок у районі повністю відновили завдяки системі Starlink, яку передала команда Мінцифри.

«Все можна відбудувати. Найголовніше — зберегти людські життя», наголосив очільник Мінцифри.

Ситуація на Запоріжжі

Очільник Запорізької ОВА Юрій Малишко повідомляв, що за минулу добу, 4 травня, прифронтові території області зазнали 92 обстрілів по 18 населених пунктах: 3 авіаційних, 3 із безпілотників, 2 із РСЗВ та 84 з артилерії.

За добу зафіксували 20 руйнувань цивільних об’єктів: автівок, квартир, приватних будинків. Минулося без постраждалих.

Також ми повідомляли, що окупаційна «влада» на захопленій території Запорізької області оголосила про «тимчасове переміщення» місцевих жителів із 18 населених пунктів.

«За останні кілька днів супротивник посилив обстріл населених пунктів, розташованих у безпосередній близькості до лінії зіткнення. Через це вирішено прибрати насамперед дітей з батьками, людей літнього віку, інвалідів, пацієнтів лікувальних закладів від вогневого впливу противника і перемістити з прифронтових територій углиб області», йдеться в заяві так званого «в.о. голови Запорізької області» євгена балицького.

Він заявив, що буде організовано тимчасове переміщення людей з населених пунктів: Тимошівка, Смиренівка, Тарасівка, Орлянське, Молочанськ, Кам’янка, Пришиб, Токмак, Мала Білозерка, Василівка, Велика Білозерка, Дніпрорудне, Михайлівка, Кам’янка-Дніпровська, Енергодар, Пологи, Кінські Роздори та Розівка.

Окупанти запевняють, що забезпечать кошти для виїзду, одноразові виплати, розміщення та харчування, а «тимчасове переміщення» буде організоване в межах регіону.

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