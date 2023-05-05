«Росіяни стягують війська» – в ЗСУ прокоментували заяву Пригожина про вихід з Бахмута

В ЗСУ прокоментували заяву Пригожина про вихід з Бахмута, яку той зробив 5 травня, передає НСН.

Нагадаємо, головний «вагнерівець» терорист Євген Пригожин заявив, що найманці його ПВК залишать Бахмут 10 травня через снарядний голод. А ще на півдоби раніше він записав звернення до військового командування РФ на фоні купи трупів окупантів, заявивши, що всі ці загиблі – лише за одну добу, і вони – на совісті керівництва, яке не дає снарядів. Пригожин не обирав висловів у своєму зверненні до Шойгу, Герасимова тощо.

В ЗСУ прокоментували заяву Пригожина про вихід з Бахмута

Втім, в ЗСУ закликали не довіряти росіянам. За словами Ганни Маляр, окупанти досі не залишили намірів окупувати Бахмут до 9 травня, тому наше командування фіксує навпаки стягування військ до цього міста. Заява ж власника ПВК “Вагнера” Євгена Пригожина можуть бути військовою хитрістю та обманом.

За словами Маляр, командування фіксує стягування військ з інших напрямів, включно з “вагнерівцями”. Окупанти замінюють найманцями штурмові загони елітних десантників, які зараз намагаються атакувати місто.

Маляр також долала, що українські військові продовжують тримати оборону.

Наші бійці не дають ворогу прорвати оборону. Крім того, вогнем української артилерії були знищені місця зберігання боєприпасів вагнерівців, — заявила Маляр

Зазначимо, що такої ж думки полковник та військовий аналітик Петро Черник. Він сказав, що заяви Пригожина можуть бути військовою хитрістю. Ворог може навмисно показувати себе слабшим, щоб заманити противника у непідготовлений бій. Тому що після заяви Пригожина про відхід військ, є спокуса почати власні наступальні дії, але насправді нічого не змінюється, бо ворог залишається на місці.

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