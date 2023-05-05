Пригожин заявив, що «вагнерівці» залишать Бахмут (відео)

Власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявив про те, що 10 травня виведе «вагнерівців» із Бахмута через «снарядний голод», інформує НСН.

Згідно з повідомленням, «вагнерівці» нібито хотіли захопити Бахмут до 9 травня, але тепер передадуть свої позиції підрозділам Міноборони Росії, а найманці, які вижили в боях, перейдуть у тилові табори.

«Офіційно звертаюся до начальника Генерального штабу РФ, міністра оборони, верховного головнокомандувача РФ та народу Росії. Заявляю від імені бійців ПВК “Вагнера”, від імені командування ПВК “Вагнера”, що 10 травня ми змушені передати позиції в населеному пункті Бахмут підрозділам Міністерства оборони РФ і вивести залишки ПВК “Вагнер” у тилові табори, щоб зализати рани», заявив Пригожин.

Він поскаржився, що «вагнерівцям» давали лише 10% необхідних боєприпасів. А з 1 травня майже повністю припинилися постачання.

«Я виводжу підрозділи ПВК Вагнер з Бахмута, тому що за відсутності боєприпасів вони приречені на безглузду загибель», заявив ватажок ПВК «Вагнер».

Крім того, зазначив Пригожин, замість обіцяних десятків тисяч солдатів на фронті взагалі сотні чи навіть десятки «бійців».

Ватажок ПВК заявив, що наступальні ресурси «Вагнера» закінчилися ще на початку квітня, а втрати зростають із геометричною прогресією щодня.

Прессекретар Путіна Пєсков заявив, що у Кремлі бачили заяву Пригожина щодо відходу з Бахмута, але залишив її без коментарів.

Раніше з’явилося інше відео з Пригожиним, де він на фоні трупів російських найманців обвинувачує керівництво Міноборони РФ у нестачі снарядів.

Пригожин показує вбитих окупантів і говорить, що всі вони були вбиті 4 травня. Одночасно він лає міністра оборони Росії Сергія Шойгу, звинувачуючи саме його у загибелі найманців.

Це не перша така критична заява від власника ПВК. Наприкінці лютого 2023 року Пригожин також публікував кадри вбитих «вагнерівців» та звинувачував у цьому Шойгу.

А до цього він неодноразово казав про нестачу боєприпасів для «вагнерівців» і навіть випросив невеликий запас у чеченського спецпідрозділу «Ахмат». У Міноборони Росії відкидали звинувачення Пригожина.

Наприкінці квітня Пригожин поскаржився, що «вагнерівці» закінчуються. Також у квітні з’явилася заява Пригожина про те, що необхідно «поставити крапку» у війні проти України та закріпитися на окупованих територіях.

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