Пригожин погрожує залишити фронт у Бахмуті, оголивши його

Куратор ПВК ‘Вагнер’ Євген Пригожин погрожує залишити фронт у Бахмуті, фактично оголивши його таким чином. Він перейшов до відкритого шантажу військово-політичного керівництва Росії. Відповідні заяви Пригожин зробив в інтерв’ю російському пропагандисту Семенову Пегову, передає НСН.

Головний вагнерівець заявив, що написав листа Шойгу, в якому проінформував, що якщо в строк до 28 квітня (тобто до вчорашнього дня) не буде вирішено проблему з постачанням боєприпасів для «Вагнера», то ПВК залишить позиції в Бахмуті. І оголить фронт. Що, на думку Пригожина, напередодні очікуваного наступу ЗСУ (а він, за його прогнозом, почнеться не пізніше 15 травня) може призвести до катастрофічних наслідків для Росії.

Зазначимо, що в інтерв’ю Пригожин дуже погано відгукується як про російське командування, так і про російську армію в цілому.

Ситуацію вже прокоментував інший військовий злочинець – Ігор Стрєлков (Гіркін). Він заявив, що це фактично військовий заколот.

Оскільки відкликання з фронту частин та з’єднань без узгодження з верховним командуванням – це військовий заколот і ніяк інакше. Я тут читав, що якомусь рядовому «мобіку» дали 5 років лише за СЗЧ (самовільне залишення частини). Але Чорному Клоуну, звісно, ​​закон не писаний. Це за поняттями живе… – написав Стєлков у своєму Телеграм-каналі

Втім, він не виключає, що такий потік «зради» від Пригожина викликаний не тільки й не так реальними проблемами з боєприпасами та іншим, як із черговим загостренням міжкланової боротьби за контроль над міноборони РФ та його грошовими потоками.

Як би там не було, але Україні подібні ситуації в армії та суспільстві ворога –тільки на користь.

Пригожин погрожує залишити фронт у Бахмуті: відео

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