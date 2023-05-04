Український депутат побив російського делегата в Анкарі «за кулісами» засідання ПАРЕ сьогодні, передає НСН, посилаючись на відео, оприлюднені у мережі. Конфлікт стався через український прапор, який представник рф вирвав з рук нашого делегата.

На запису видно, як один чоловік підходить до іншого і вириває у нього з рук прапор та йде геть. Але далеко відійти йому не вдалося. Вже через декілька секунд його наздоганяють, і він отримує по голові.

Олександр Маріковський у коментарі виданню “СтопКор” розповів деталі події.

Як з’ясувалось, жінка у блакитному костюмі, яка з’явилась на початку відео – це представниця росЗМІ. Пропагандистка перебувала у кулуарах ПАЧЕС: вела репортаж для громадян рф.

Представник України розгорнув прапор поруч з пропагандисткою – намагався у прямому ефірі росЗМІ нагадати про війну.

Саме тоді на українця накинувся хуліган – офіційний представник рф на Парламентській асамблеї Організації Чорноморського економічного співробітництва. Щоб привести його до порядку, з ним довелось розбиратись шляхом фізичної сили.

Український депутат побив російського делегата в Анкарі: відео

Зазначимо, що ще один конфлікт через прапор на засіданні ПАРЕ стався раніше цього ж дня. В цьому випадку теж росіяни намагалися відібрати український прапор, який наша делегація розгорнула під час виступу представниці держдуми РФ Тимофеєвої, яка причепила на груди «гергієвську стрічку».

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