“Путін – наш правітєль”: у Почаївській лаврі заявили, що ракети по Україні запускає бог (відео)

У Почаївській лаврі парафіяни УПЦ Московського патріархату заявили, що президент РФ Володимир Путін – “їхній правитель”, а ракети по Україні запускає не російський диктатор, а бог.

Причиною ж такого “Божого гніву”, що падає українцям на голови у вигляді російських “Іскандерів” та С-300, стали “беззаконня та непідкорення владі”, а також Революція Гідності. Про це представниці Почаївської лаври повідали журналістці “Громадського“, передає НСН.

Дві пенсіонерки на запитання журналістки про їхнє особисте ставлення до Путіна із подивом заявили:

“Це наш правітєль… А як же? Святійший патріарх і Путін, а на Київській Русі – Зєлєнковський (мабуть, вона мала на увазі президента України Володимира Зеленського. – Ред.). А Михаїл Архангел сказав: підкоряйтеся владі. Якщо не будуть підкорятися владі… Янукович був – “ми не хочемо його”, діти такі маленькі на Майдані йдуть… Не хочу навіть говорити. Ти ж дитина, а ти проти влади ідеш”.

Тоді журналістка поцікавилася, як вони можуть добре ставитися до Путіна, адже “ракети ж він запускає, діти гинуть…”.

“Це бог. Бог знаєш які стріли може посилати за беззаконня!? Весь світ! Ангели як пошлють стріли такі, що весь світ може злетіти. Путіну дав бог право. Йому від бога влади поставлено. Михайло Архангел так (сказав). Немає влади не від бога”, говорили представниці УПЦ МП.

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