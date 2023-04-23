Паляниця: найвідоміший вчитель України розкрив походження слова (відео)

Під час російсько-української війни слово «паляниця» стало перевіркою на «свій-чужий». Що незвичайного у цьому слові і яке його походження?

Про це розповів мовознавець Олександр Авраменко, передає НСН.

Чому росіяни не можуть правильно вимовляти це слово?

«Росіянам важко вимовити це слово, бо в їхній мові немає м’якого звука [ц’]. Так само складно їм вимовити слова «криниця» та «укрзалізниця», пояснює Олександр Авраменко.

Паляниця — це кругла хлібина переважно з пшеничного борошна та з горизонтальним надрізом. Походить назва хліба від слова «палити», тому що при випіканні на ньому утворюється суха, іноді пригоріла скоринка.

«Ну хто ж не любить «горбушку» свіжоспеченої паляниці? «Горбушка» — це росіянізм. Українською скибку від непочатого краю хлібини називають словами «окраєць» або ж «цілушка», додає мовознавець.

Про що ще розповів мовознавець, дивіться у відео:

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