В Україні триває воєнний стан і загальна мобілізація. Як українським чоловікам за кордоном оновити дані у ТЦК

Українські чоловіки за кордоном можуть оновити свої дані у ТЦК лише на території України.

Про це розповів спікер Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін, повідомляють Новини України – НСН.

За його словами, у червні для тих, хто перебуває за кордоном, передбачать можливість оновити свої військово-облікові дані за допомогою електронного кабінету. Також це можна буде зробити у консульствах.

“Але станом на даний момент цього немає, тому оновити свої військово-облікові дані можна лише у ТЦК, тобто в Україні”, – додав Істомін.

Загальна мобілізація – як українцям за кордоном оновити дані у ТЦК

Істомін нагадав, що українці за кордоном мають зобов’язання перед своєю державою, у тому числі й захищати її від окупантів.

Призупинення консульських послуг

Як відомо, минулого тижня українським чоловікам віком від 18 до 60 років тимчасово перестали надавати консульські послуги. Такі обмеження запровадило Міністерство закордонних справ України.

Глава МЗС Дмитро Кулеба зазначив, що обмеження діятиме доти, доки консульствам не нададуть роз’яснення щодо надання своїх послуг у рамках дії нового закону про мобілізацію.

Згідно закону про мобілізацію всі військовозобов’язані чоловіки повинні будуть оновити свої дані у ТЦК після того, як документ набуде чинності з 18 травня.

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