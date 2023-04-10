Як українцям за кордоном отримати картку платника податків – інструкція

Чимало українців за кордоном стикається з проблемою відновлення документів. Проте нині громадяни України, що перебувають за кордоном також можуть отримати картку платника податків
Як отримати картку платника податків знаходячись за кордоном розповідє НСН з посиланням на роз’яснення від Мінреінтеграції
Мінреінтеграції детально розповіло, як можна отримати картку платника податків, перебуваючи поза межами України.
Першим кроком стане підготування всіх необхідних документів, а саме:
- заповнена заява за формою № 5ДР (дивіться за посиланням),
- Копію паспорта з чітким зображенням документа.
Як українцям за кордоном отримати картку платника податків
Де можна отримати картку платника податків:
- особисто у закордонній дипломатичній установі України;
- за письмовим клопотанням на вказану адресу за кордоном (документи надсилаються поштою);
- через представника в українській податковій.
Важливо. В Мінреінтеграції звертають увагу, що для отримання картки платника податків представником необхідно мати такі документи:
- довіреність,
- документ, що посвідчує особу представника,
- копію документа, що посвідчує особу довірителя.
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