Як українцям за кордоном отримати картку платника податків – інструкція

Чимало українців за кордоном стикається з проблемою відновлення документів. Проте нині громадяни України, що перебувають за кордоном також можуть отримати картку платника податків

Як отримати картку платника податків знаходячись за кордоном розповідє НСН з посиланням на роз’яснення від Мінреінтеграції

Мінреінтеграції детально розповіло, як можна отримати картку платника податків, перебуваючи поза межами України.

Першим кроком стане підготування всіх необхідних документів, а саме:

заповнена заява за формою № 5ДР (дивіться за посиланням),

Копію паспорта з чітким зображенням документа.

Як українцям за кордоном отримати картку платника податків

Де можна отримати картку платника податків:

особисто у закордонній дипломатичній установі України;

за письмовим клопотанням на вказану адресу за кордоном (документи надсилаються поштою);

через представника в українській податковій.

Важливо. В Мінреінтеграції звертають увагу, що для отримання картки платника податків представником необхідно мати такі документи:

довіреність,

документ, що посвідчує особу представника,

копію документа, що посвідчує особу довірителя.

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