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Як українцям за кордоном отримати картку платника податків – інструкція

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Як українцям за кордоном отримати картку платника податків - інструкція
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Чимало українців за кордоном стикається з проблемою відновлення документів. Проте нині громадяни України, що перебувають за кордоном також можуть отримати картку платника податків

Як отримати картку платника податків знаходячись за кордоном розповідє НСН з посиланням на роз’яснення від Мінреінтеграції 

Мінреінтеграції детально розповіло, як можна отримати картку платника податків, перебуваючи поза межами України.

Першим кроком стане підготування всіх необхідних документів, а саме:

Як українцям за кордоном отримати картку платника податків

Як українцям за кордоном отримати картку платника податків - інструкція

Де можна отримати картку платника податків:

  • особисто у закордонній дипломатичній установі України;
  • за письмовим клопотанням на вказану адресу за кордоном (документи надсилаються поштою);
  • через представника в українській податковій.

Важливо. В Мінреінтеграції звертають увагу, що для отримання картки платника податків представником необхідно мати такі документи:

  • довіреність,
  • документ, що посвідчує особу представника,
  • копію документа, що посвідчує особу довірителя.

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